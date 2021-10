Iquitos: Recibió brutal golpiza tras negarse a ser abusada sexualmente

Una mujer denunció el último lunes que intentó ser abusada sexualmente por un sujeto que la golpeó. El hecho se registró en una vivienda ubicada en calle Blazco Nuñez en el distrito de Belén, en Iquitos.

La victima identificada como Fabiola Hidalgo Saita (38) se encontraba en la casa de una amiga, cuando se dirigió al baño. Fue cuando un sujeto la sorprendió en el interior del lugar e intentó abusar de ella obligándola a quitarse la ropa interior para tener relaciones sexuales.

Ante la resistencia de la mujer el hombre empezó a darle patadas en el rostro, hasta dejarla inconsciente para después huir. A su rescate acudieron los vecinos y amiga de la mujer para trasladarla al hospital más cercano.

Al día siguiente de la agresión, la mujer presentó una denuncia en contra de la persona de nombre Néstor, quien era exnovio de su amiga, agrega que la venia acosando desde hace tiempo atrás.

«Estaba queriendo orinar y cuando me eh volteado este señor estaba en mi tras, me empezó a pedir que saque mi prendas íntimas pero me negué y de la nada me empezó a golpear con puñetes hasta que me desmaye» Declaró la agraviada.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional se encuentra tras los pasos del sospechoso, quien se encuentra desaparecido después del hecho.