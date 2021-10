Un hombre de 41 años saltó de una altura de más de 3 metros para salvar su vida, debido al incendio ocurrido el último domingo 24 de octubre en el centro comercial “Los Rosales”, en donde también se vio afectado algunos hospedajes de los alrededores. Los hechos fueron registrados en la ciudad de Iquitos.

Se trata de Fredy Nuñez Portocarrero, quién al momento del siniestro se encontraba descansando en el segundo piso del hospedaje, cuando comenzó la tragedia, decidió saltar para salvarse. Debido a la caída no puede caminar correctamente.

“Los gritos de auxilio de la señora que falleció me despertó y me alertó del peligro en que me encontraba, por lo que al verme rodeado del fuego, abrí la puerta y sin dudarlo me lancé del balcón, pero al caer me rompí la pierna y ahora no puedo caminar y estoy con un palo utilizando como baston”, contó Freddy Nuñez.

Según se informó hasta el cierre de esta edición se confirmaron cuatro fallecidos, tres adultos y un menor, las causas del siniestro aún no están esclarecidas. Las autoridades correspondientes vienen investigando si fue un corto circuito o una fuga de gas lo que ocasionó el fatal desenlace.