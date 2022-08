Llegará al ACR Imiría para solucionar conflicto indígena

Luego que un grupo de indígenas se levantaran en contra de la administración estatal del Área de Conservación Regional (ACR) de Imiría, iniciando una protesta para exigir su salida legal, la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali (ARAU), perteneciente al Gobierno Regional de Ucayali, llegará este miércoles 10 de agosto hasta dicha localidad para escuchar su problemática.

Previamente, han solicitado que los reciban, debido a que en más de una vez se han negado al diálogo, sin embargo, mantienen el compromiso y acuerdos de la Mesa de Diálogo conjuntamente con diversas instituciones de la región y jefes de las comunidades nativas de la laguna Imiría, para realizar acuerdos con el Consejo Shipibo Konibo Xetebo respecto a la toma de las instalaciones de las Oficinas del Área de Conservación Regional Imiría, ubicado en la comunidad nativa Junín Pablo.

En la fecha acordada se llevará a cabo la reunión en la comunidad Nativa Caimito, donde diversas instituciones involucradas confirmaron su participación, en tanto, el Consejo Shipibo Konibo Xetebo se comprometió a levantar las acciones preventivas adoptadas en la base del Área de Conservación Regional Imiría.

EXIGEN SU SALIDA LEGAL DEL ACR

El director ejecutivo de la ARAU, Noé Guadalupe Bailón, informó que con es función del Gobierno Regional hacer la exclusión de algún Área de Conservación, porque es competencia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado -SERNANP del Ministerio del Ambiente. “El ACR Imiría ha sido creado a través de una ley, por lo que tendría que salir otra ley para que se pueda concretar su pedido”.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO – 2023

Además, ante las afirmaciones que hicieron los comuneros en contra de la administración del ACR Imiría, Guadalupe sostuvo que puede demostrar con documentos las diversas actividades que se han desarrollado en esta comunidad.

“Tenemos un Plan Maestro al 2023, pero este grupo de comuneros se niegan a recibir ayuda. Cinco veces fui a la comunidad, en dos no me han dejado ingresar, entonces, ¿cómo generamos desarrollo si no se dejan ayudar? Las tres veces que ingresé me hicieron llegar sus quejas, como la falta de agua y desagüe, les dijimos que podemos ayudarles a gestionar ante la Municipalidad, pero lamentablemente están mal asesorados, les decimos que ese no es el camino de la solución”, sostuvo.

INVERSIÓN PÚBLICA

Asimismo, informó que se está ejecutando un proyecto de inversión pública que tiene cuatro componentes principales como la restauración de ecosistemas con especies nativas de la zona, desarrollo de proyectos productivos de la hoja de bijao, aguaje, así como artesanía y el manejo del paiche. Fortalecimiento de capacidades de los guardaparques, jefes de las comunidades y población en general. Y por último, la construcción de una infraestructura para los guardaparques, que también podrá ser utilizado como auditorio para las reuniones de la comunidad.

Así también, el director ejecutivo de la ARAU indicó que se han formalizado a las artesanas de la ACR, pescadores, comercializadores de la hoja de bijao y aguaje ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP. “Ahora estamos trabajando en la formalización de la textilería y manejo del paiche”, acotó.

La Autoridad Regional Ambiental de Ucayali afirma que el Estado seguirá trabajando con las comunidades nativas y que están prestos a escucharlos para poder realizar un trabajo óptimo y así solucionar sus necesidades.