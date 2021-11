Loreto: Quinceañera aparece luego de 15 días de desaparecida

A más de dos semanas de su desaparición, la menor Maricruz Macahuachi Shuñade (15), fue encontrada el último martes cerca de una playa de Manzan, en Loreto.

Se conoció que adolescente, había desaparecido la mañana del lunes 18 de octubre, luego de salir de su domicilio ubicado en la Calle las Flores en el distrito de Punchana, para dirigirse a su institución educativa Mariano Melgar, para recoger insumos de Qaliwarma.

A partir de aquel día, su madre Glendy Shuña Nina inició con una exhaustiva búsqueda para dar con el paradero de su hija. Dia anteriores la mujer había mencionado que, la policía no quiso atender su denuncia aduciendo que la menor estaría mintiendo. Por tal motivo, comenzó a investigar por su propia cuenta el caso de la menor desaparecida.

Fue entonces, por una llamada de una desconocida, que la madre se enteró que su hija a quien tanto intentó contactar, había aparecido cerca a una playa de la región.

«Mi hija me dice que estuvo en un lugar tipo un albergue y que le golpearon en la espalda, que le ponían una ampolla en el hombro para dormirle, ella me contó que caminó mas de 1 hora para llegar a esa playa de Mazan donde una señora la encontró y me llamo» Dijo con llanto la señora Glendy

Cabe señalar que la menor necesita pasar por un medico legista ya que, según la madre, presenta signos de haber sido golpeada y abusada sexualmente. Además, de manifestar daños psicológicos después de lo sucedido.

WALTER DÁVILA