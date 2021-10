Melita Ruiz confirma que no realizará caravana por el cierre de su campaña

Melita Ruiz, candidata al congresal por el partido Acción Popular, anunció la tarde de este lunes que la caravana de su cierre de campaña que estaba programado a las 3 p.m., no se realizará debido al ‘respeto’ que ella guarda a quien ha perecido durante esta pandemia.

La ex alcaldesa del distrito de Coronel Portillo mediante una mensaje de voz que fue reenviado por la red de mensajería WhatsApp, anunció que el cierre de su campaña no se llevará acabo. Asimismo, aconsejó a todos sus simpatizantes a cuidarse y quedarse en casa para evitar el contagio por Covid 19.

“Por respeto y amor a mi pueblo ucayalino he decidido no realizar la caravana para el cierre de mi campaña, me sumo al dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos y que a la fecha hay muchos contagiados por Covid 19, no puedo ser irresponsable, indolente e insensible en exponer a las personas que me quieran acompañar en este acto” zanjó Melita Ruiz.

Finalmente recalcó que su ‘más grande deseo’ es que la región Ucayali pueda salir victoriosa de esta pandemia que ha puesto en ‘jaque’ a todo el mundo.

JESÚS HUATANGARI