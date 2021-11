Paro de transportistas ucayalinos sigue en pie

Los transportistas ucayalinos persisten en su medida de paralizar sus servicios. Filoder Aguirre Manzanedo, presidente de la Asociación de Empresas de Transportes de Servicio Rápido de Ucayali (ASETSERU), descartó que hayan acordado con el Gobierno levantar el paro indefinido del servicio de carga y otras modalidades que tienen previsto para el próximo 8 de noviembre, pese a que la mañana de ayer los dirigentes de Lima y Callao se reunieron con el el ministro de Transportes.

Aguirre Manzanedo señaló que la convocatoria para el paro nacional sigue en pie, donde su gremio también será partícipe de esta lucha social para exigir la reducción del precio de la gasolina. Por el contrario, lamentó que los motocarristas, perjudicados directos del alza de la gasolina, no se unan a esta medida de lucha.

«Nosotros desconocemos con qué dirigentes se han reunido y si realmente han llegado a algún tipo de acuerdo, pero el paro convocado a nivel nacional sigue en pie y quien lo convoca es la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, que alberga a los cinco gremios de transporte de carga más importante del país», indicó.

Comentó que llevan más de tres años en mesas de diálogo con los diferentes gobiernos para solicitar una reducción en el precio de los combustibles. Si bien reconoció que el precio del crudo de petróleo se ha incrementado a nivel internacional, señaló que «eso no justifica el incremento desmedido que ocurre en el Perú».

«Lo que pedimos es que el Gobierno rompa el oligopolio que se maneja en el país. El precio de la gasolina tiene que bajar a 11 soles el galón, de lo contrario no daremos el brazo a torcer. Porque nosotros a ese precio (16 soles) no podemos trabajar porque no nos da para que nuestra actividad sea rentable. Somos un gremio dialogante, pero también necesitamos que el Gobierno active mecanismos», agregó.