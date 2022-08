Pobladores de Leoncio Prado tramitaron DNI con apoyo de estudiantes de Derecho

Más de 30 pobladores de la comunidad nativa Leoncio Prado, ubicada en Yarinacocha, tramitaron su Documento Nacional de Identidad (DNI) sin salir de casa, gracias al apoyo de ocho estudiantes de Derecho, de la Universidad Nacional de Ucayali.

Los jóvenes que cursan el noveno ciclo de la carrera iniciaron en el mes de junio el proyecto “Promoviendo la importancia de la obtención del DNI, en los pobladores del caserío Leoncio Prado”, desde entonces los sensibilizaron para que conozcan la importancia de dicho documento, encontrando casos de niños indocumentados y adultos con el documento caducado.

“Lo que nos ha movido es la importancia por la educación. Once escolares no contaban con DNI y por ello no podían regularizar sus códigos de matrícula y se encontraban observados; por otro lado, estaban los pobladores que no podían acceder a los bonos que brinda el gobierno”, manifestó María Luisa Caballero Silva, coordinadora del grupo de estudiantes.

Las jóvenes recibieron el apoyo de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), por lo que el pasado 7 de agosto, personal encargado los acompañó para las tramitaciones. La entrega de los documentos se hará en el cierre del proyecto, que tiene como fecha el 15 de septiembre. Esta labor estudiantil se da como parte del curso de Responsabilidad Social II.

YADIRA HUAMAN