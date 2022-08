“Qué vergüenza que el Poder Judicial tenga jueces superiores de esta calaña”

Edwin Vásquez López, candidato tachado por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Coronel Portillo, que pretende ser el próximo gobernador regional postulando con su organización política: Ucayali Región con Futuro, en la última asamblea general, lejos de disculparse o rectificarse por haber acusado al presidente del JEE de Coronel Portillo de pertenecer a una organización criminal, ratificó su postura e indicó que es una “vergüenza”.

El último lunes, en primera instancia se declaró fundada una tacha contra Edwin Vásquez, por haber omitido información en su Declaración de Hoja de Vida, al día siguiente, el candidato afirmó que Robin Helbert Barreda Rojas, presidente del JEE de Coronel Portillo, forma parte de una organización criminal que funciona dentro de la institución que representa el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Ucayali.

Además, esta presunta organización estaría respaldando la candidatura de Manuel Gambini Rupay, postulante a la gobernación por Cambio Ucayalino. Ante estas afirmaciones, los miembros del JEE de Coronel Portillo exigieron disculpas públicas al hoy tachado candidato, caso contrario, aseguraron que lo querellarán por difamación.

Robin Barreda explicó que la tacha fue declarada fundada porque Edwin Vásquez no declaró derechos y participaciones de sus empresas en su Hoja de Vida, lo que es causal hasta de exclusión.

ESTÁ FIRME

El último miércoles se convocó a una asamblea general de “respaldo a la candidatura del ‘otorongo mayor’ (Edwin Vásquez)”, donde se hicieron presentes los candidatos a las alcaldías distritales y provinciales.

“Lo tenían planificado (el JEE de Coronel Portillo), pero no contaban con que nosotros estamos con las armas listas para combatir, ya no se van a burlar de nosotros, siempre han venido desde años atrás gente de afuera a conformar el Jurado Electoral Especial, ya con una consigna, ¿acá en Ucayali no hay profesionales?”, dijo Edwin Vásquez, sobre la designación de Juan Fretel López, secretario del JEE, quien sería de Huánuco.

“Desde aquí demuestran que desde afuera ya todo está maquinado (…), nos pondremos fuertes y no dejaremos que la corrupción siga adelante”, prosiguió.

El excandidato aseguró que sus declaraciones no son difamatorias y que, al contrario, dice “la verdad”, por lo que no tendrían que denunciarlo.

“Qué vergüenza que el Poder Judicial tenga jueces superiores de esta calaña, de la calaña el presidente del Jurado Electoral Especial, yo le digo con nombre propio. ¿Por qué? ¿me van a denunciar si digo la verdad?, no es difamación”, añadió.

El segundo miembro del JEE de Coronel Portillo es Richard Baudelio Aquino Lira, representante del Ministerio Público, quien tampoco se salvó de las críticas de Edwin Vásquez.

“Este Jurado Electoral Especial lo conforman representantes de las instituciones tutelares del Estado y que vergüenza que actúen así”, atinó.

“ES UN ANALFABETO BIEN ASTUTO”

El candidato tachado fundamenta su afirmación de organización criminal en el hecho de que los dos recursos de tachas contra Manuel Gambini, no prosperaron, pese a que este habría contestado una de ellas fuera del plazo exigido por ley.

“¿Sabes qué hicieron para dar esta Resolución de admisión (de Manuel Gambini) y esté listo para postular al gobierno regional y estas tachas no hayan sido escuchadas? Le presentaron la tacha, al séptimo día ha contestado la tacha, cuando la tacha se contesta al día siguiente y así le han perdonado la vida”, aseveró.

Según la hipótesis sostenida por Edwin Vásquez, el certificado de estudios que presentó Manuel Gambini era a todas luces “falso” y que, ante eso, el JEE de Coronel Portillo trasladó el caso para que averigüe el Ministerio Público, pero la tacha no prosperó.

Dicha tacha se fundamentaba en que Manuel Gambini aseguró en su Hoja de Vida que sus estudios secundarios, lo realizó de 1985 a 1989, pero el colegio secundario fue creado recién en 1995.

“Es un analfabeto bien astuto, porque no se creaba el colegio y él ya había terminado. Presenta como prueba un certificado amarillo (…) pero actualmente dan certificados digitales y esta Resolución no toma en cuenta eso, (…) en la cláusula cuarta, ese certificado que es más falso, lo trasladan al Ministerio Público para que investiguen, pero pase usted para que sea el nuevo gobernador. Para que el Ministerio Público averigüe, cuántos años va a pasar, va a dormir el sueño de los justos. ¿Esto no es un acto delincuencial? Es un acto delincuencial”, culminó.

Trascendió que el candidato está pidiendo que su audiencia de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones sea presencial y que denunciará al JEE de Coronel Portillo.