Universitarios ucayalinos se muestran a favor y en contra de las clases presenciales 

Estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) y de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA) opinan acerca del regreso a clases presenciales a partir del segundo semestre académico en todas las universidades del Perú, según lo establecido en la resolución viceministerial n° 076-2022 del Ministerio de Educación.

A pesar que dicha disposición se dará de forma flexible y gradual, la comunidad universitaria se encuentra dividida, pues luego de dos años de pandemia y tras las clases virtuales muchos continuaron sus estudios trabajando o desde sus ciudades de origen, por ello es necesario conocer ¿qué opinan los universitarios de la región?

Winie Reátegui Shahuano (21)- Estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UNU:

“Me afecta volver a clases presenciales. Porque yo apoyo económicamente a mi familia. Muchos hemos organizado nuestro tiempo entre el trabajo y las clases virtuales. Sería muy complicado volver. “

Xiomara Fernández Sajami (21)- Estudiante de Ingeniería Agroforestal Acuícola de la UNIA

“Yo soy independiente; trabajo y estudio, por eso quisiera que aún sigan las clases virtuales, ya que no estoy preparada económicamente, aparte que no tengo movilidad y me queda demasiado lejos la universidad. A pesar de ello considero que algunos cursos podrían ser semipresenciales.”

Lizeth Acevedo Romero (21)-Estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UNU

“A mí personalmente las clases semipresenciales son las que más me afectan, ya que no soy de la ciudad y solo ir algunos días a la UNU y estar toda la semana solo virtual es un gasto; pero en el caso sea presencial 100%, ahí sí. Las clases presenciales no me afectarían, porque vamos a volver a la normalidad y la enseñanza se espera que sea mejor que la virtual.”

Nayci Diego Pérez (28)- Estudiante de Ingeniería Agroforestal Acuícola de la UNIA

“Quisiera que aún sea virtual, ya que tengo un bebé de 3 meses y me daría la oportunidad de estudiar desde mi casa y no retrasar mi carrera.”

Nadia López Santillán (21)- Estudiante de Contabilidad de la UNU

Estoy de acuerdo de que sea presencial, pues en las clases virtuales la enseñanza no es la mismo. Enfocándome en mi carrera nosotros utilizamos mucho Excel, a veces los profesores no tienen paciencia para enseñar mediante lo virtual y muchos estudiantes no cuentan con laptops para desarrollar nuestras tareas.

Cielo Isabel Meléndez Narváez (18)- Estudiante de Derecho de la UNU

Tenemos que ser conscientes que las clases virtuales no están favoreciendo a nuestro nivel educativo como futuros profesionales, por lo que considero que volver a clases presenciales es lo mejor, sin embargo, se debe ser empáticos con los compañeros que trabajan.

Sin duda, en los dos últimos años, los universitarios se han acomodado a otras labores y hasta han formado familia. En tanto, se manifiestan a favor y en contra de las clases presenciales, sin embargo, se debe tomar en cuenta que las universidades tampoco se encuentran en la posibilidad de abrir las aulas, falta infraestructura, mejor didáctica en clases virtuales, puesto que los estudiantes consultados coincidieron que estas no han sido totalmente beneficiosas.

YADIRA HUAMAN