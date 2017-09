“Antes Panchito perdió, ahora no va a perder porque está conmigo, porque va con la Alianza para el Progreso, y le daremos el apoyo para que sea gobernador regional.

Todo lo que tocó se hace oro, significa que Pepe Pérez va a ser alcalde, y Jerly también va a ser alcaldesa y de Víctor Hugo… ellos tienen mi respaldo”, formó parte del discurso político de César Acuña Peralta, líder del partido de la “A”, la última vez que llegó a Pucallpa. Estas palabras al parecer han motivado a los responsables políticos ucayalinos de Alianza Para el Progreso: Francisco Pezo Torre, Segundo Pérez Collazos, Jerly Díaz Chota, Víctor Hugo López Ríos y el recientemente reinsertado el líder shipibo Silvio Valles Lomas.

Manifiestan estar trabajando en organizar su partido y su plan de gobierno en su respectiva jurisdicción. Captando la atención de la población bajan a los asentamientos humanos, caseríos y comunidades nativas, perfilándose como prospecto para ser precandidatos y posteriormente candidatos a las próximas elecciones regionales y municipales del 2018.

En este contexto Ímpetu realizó una visita sorpresiva a uno de los locales partidarios de estos candidatos, para conocer más de sus aspiraciones políticas y las iniciales propuestas que darán a la población.

FRANCISCO ANTONIO PEZO TORRES, RESPONSABLE REGIONAL Estamos en la etapa de organización de los distritos de cada provincia con los responsables políticos.

Elaborando el Plan de Organización del partido de acuerdo al organigrama que nos llegó del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Para el Progreso. Hasta el 30 de noviembre de este año, tenemos para organizar bien el partido en cada jurisdicción, para estar listos a entrar a la democracia interna cuando la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) convoque a las elecciones regionales y municipales del 2018.

Organizando los 17 distritos, y estructurando bien su comité para que no tengan problemas en las democracias internas. Y para denominar responsables hacen una evaluación, sondeo y se proponen, para que más adelante sean precandidatos y más adelante candidatos. Los responsables tienen la misión de organizar el partido, y organizar cuesta tiempo y dinero, así que la gran mayoría no va a organizar un partido en un distrito y que venga otro a ser candidato.

ESTUDIOS SECUNDARIOS Yo no estoy culminando mi secundaria, yo estoy regularizando mis documentos”, señaló que en el año 1979 cuando ‘egresó’ hubo una huelga, y cuando se levantó, la Dirección Regional de Educación y a nivel nacional convocó a una reinscripción de alumnado.

En su caso, dijo que es de la última promoción del programa adaptados del Colegio Comercio, cuando aún era instituto. Y al ver que no se arreglaba la huelga como comerciante salió de viaje, y estando cerca de Iquitos se enteró de la reinscripción, y al llegar a Pucallpa esta se había cerrado.

“Ya había trabajado el quinto año con mi promoción, pero me dijeron que podía llevar cursos pero no tener notas, y por eso no llevo la nota del sexto. Entonces se me prendió el foquito de seguir estudiando. El certificado de quinto año que tengo es válido ante el Ministerio de Educación, pero como hay un problema de que me van a seguir ESTÁN FORMULANDO SU PLAN DE GOBIERNO Responsables políticos de la “A” de Ucayali se ponen pilas con miras al 2018 juzgando, y como yo quiero seguir estudiando por lo legal, estoy haciendo eso”.

Finalmente añadió, “para la educación no hay edad. Cuando se vea conformado la directiva regional de la Alianza para el Progreso, se verá puro profesionales, y vamos a tener en cuenta que los regidores y consejeros sean profesionales”