Romel Culqui Reaparece y asegura que en la gestión Marino se hicieron cosas irregulares

Fue uno de los funcionarios de confianza -porque estuvo desde la campaña- y más mediático de la gestión de Antonio Marino Panduro. Durante un año gerente de Servicios Públicos y consiguió reordenar la avenida Bellavista y luego, fue gerente de Administración. Pese a ello revela detalles sobre las obras del Terminal Terrestre, el Policlínico y el Comedor Municipal que traen rabo de paja, porque asevera, el exalcalde gobernaba solo, sin escuchar a nadie. A casi cien días de un nuevo periodo, Rommel Culqui Ruiz rompe su silencio.

¿Qué es lo que más destaca cuando fue gerente de Servicios Públicos?

Estuve un año en la Gerencia de Servicios Públicos, en el 2015, y resalto el traslado de los hermanos ambulantes, era un traslado no un desalojo, era difícil pero ahora nos agradecen el trabajo que se hizo. Por ejemplo en la mañana estuve con los productores y ahora dicen que trabajan muy tranquilos, siempre recibo esas muestras de cariño.

Sin embargo el comercio ambulatorio ha circundado al mercado minorista. Así lo ha dejado la gestión Marino

Creo que en este caso ha faltado un poco más de ajuste de los funcionarios, yo dejé la gerencia asumió otro funcionario, y también es muy importante la decisión política del alcalde, porque los funcionarios se rigen a las decisiones del alcalde, ha faltado un poco más de decisión, prácticamente los abandonaron a los comerciantes.

¿Cuando se reunían con el alcalde, no escuchaba las sugerencias?

Bueno, había ideas pero cada persona tiene su forma de trabajar, eso ha hecho que no se ha podido avanzar el tema del mercado, sigue el desorden, espero que esta gestión pueda regular.

¿Cómo abordó la cogestión del Malecón Grau?

Hemos tratado de limpiar la zona, hay personas de mal vivir, no hay espacio para los pasajeros, no hay lugar para sus productos. Si hablamos de la ciudad, hay muchos problemas, pero cada gobierno tiene su peculiar forma de gobernar. Sé que han estado limpiando la zonas, espero que continúe.

Los bares nunca se mueven de los alrededores del Malecón Grau

Tenemos muchos lugares donde reina la prostitución, no tengo nada en contra de este oficio, pero si queremos ordenar la ciudad, las autoridades tienen que reubicar estos de la cara de la ciudad, que se reubiquen a lugares adecuados. Es cierto que habrá incomodidad pero se tiene que imponer la autoridad. Por ejemplo a nosotros nos denunciaron por el traslado de los comerciantes de Bellavista pero luego nos dieron la razón, eso nos fortalece, porque trabajamos con buena fe.

Algo que la gestión Marino también hizo fue acondicionar un terminal terrestre. ¿Por qué se determinó que vaya a la zona del Mercado Mayorista?

Puedo decir que el traslado de la Bellavista y el terminal terrestre nunca estuvo en los planes de Antonio Marino, sino que se ha ido suscitando viendo la necesidad de la población, el plan de gobierno era otro. Ahora si nos referimos al terminal terrestre también era una necesidad, el tránsito era muy pesado. Yo ya estaba fuera de la gestión, para mí no era el lugar adecuado, es un terminal provisional, no cuenta con las especificaciones técnicas. El actual alcalde seguramente remodelará o lo hará en otro sitio.

¿Usted no hizo el requerimiento para hacer ese terminal?

No, no mis competencias solo eran para hacer mejoras, el relleno, enripiado, solo intervine con la maquinaria, para que estacionen los vehículos, no tenía más injerencia.

Sin embargo se sabe que el alcalde ordenó que se haga si o si, y hasta ahora están cobrando por esa obra que nunca tuvo presupuesto.

Bueno, había muchas personas que subían a mi oficina cuando era gerente de Administración para ver sus pagos, como toda persona como manda la ley, primero tiene alguien proveer para poder cobrar, pero también para que uno pueda proveer tiene que estar dentro de lo normado, tiene que haber los requerimientos, tengo entendido que estos problemas se dieron porque no se ha dado los debidos procesos por ejemplo un requerimiento de la determinada área, y luego la certificación presupuestal y recién entregar el producto, pero esto ha sido diferente por esos los problemas ahora.

Por qué ha sido diferente

Porque simplemente se dejaron llevar por emociones el jefe del pliego de entonces, quien no quiere hacer las cosas, con mi dinero puedo hacer lo que quiero, pero con dinero del Estado es uy delicado y sagrado, y para realizar tales acciones tienes que tener todos los estamentos.

Entonces siendo gerente de Servicios públicos hizo los arreglos con la maquinaria, luego en la gerencia de Administración por sus manos pasaron requerimientos que no pudieron ser pagados

Así es…

¿Y el alcalde que decía?

Como jefe del pliego ordenaba a su gerente municipal y las áreas como Logística, Presupuesto pero nadie podía certificar porque ya estaba entregado el producto, uno no puede dar antes de… tiene que hacerse el proceso correspondiente, por eso se vienen dando ahora los problemas, proveedores que no han sido pagados en su momento y hay denuncias, y hablamos de millones de soles. Quien va a invertir para que pierda, por eso las autoridades tienen que ser conscientes y dar todos los procesos y no se den los problemas administrativos.

Hay dos cartas notariales del año 2017, firmados por el ingeniero Pablo Jáuregui, representante del Grupo Jáuregui en las que requiere a Antonio Marino, pago de servicios por 149 mil soles por la construcción del cerco perimétrico, de malla olímpica en el terminal terrestre, que ordenó por intermedio del gerente de Servicios Públicos, Romel Culqui Ruiz y supervisada por el ingeniero Eric Campos y el gerente municipal Álvaro Cárdenas. Y hay un requerimiento para mantenimiento correctivo en el mercado mayorista de Pucallpa. Solicitaron opinión técnica y siguieron cobrando pero no hubo certificación de crédito presupuestal. ¿Esto es cierto y tenía usted conocimiento?

Si, es cierto, dentro de mi competencia, pero más allá si es que pagaron o no, ya no tenía la competencia correspondiente, pero si soy consciente que trabajaron, llevaron sus materiales, hasta el último pedía su pago, pero no era posible pagar.

¿Por qué se contrató de palabra?

Es que repito, se dejan llevar por la emoción y cuando no se tiene conocimiento hay que saber escuchar a los demás, pero cuando un alcalde solo dice, “esto hay que hacer y punto”, no sabe, y ahora debe asumir las consecuencias, eso es lo que pasó. Hay varios casos que están pendientes, el alcalde saliente no estará librado, le llegarán denuncias y tendrán que responder junto con su gerente municipal.

Usted le advertía…

Por supuesto, porque cuando le advertía de algunos casos internos, por eso fui retirado de la municipalidad.

¿No le gustaba escuchar las recomendaciones?

No le gustaba escuchar, era el alcalde y como tal, era el único que decidía y punto.

¿Entonces lo del terminal sin expediente ni certificación presupuestal, es una deuda impagable?

Va a ser complejo, de repente harán las denuncias correspondientes. Asumirán los activos y pasivos, pero en el tema legal, ahí habrá cosas que responder.

¿Usted también participó en la construcción del Policlínico Municipal?

Sí, pero dentro de mi área trasladamos la chatarra hacia el kilómetro 8, en el tema de requerimientos, entró a tallar la gerencia de Desarrollo Social.

¿Ve a Antonio Marino?

No tenemos comunicación desde que salí de la municipalidad, ni siquiera nos cruzamos en la calle.

¿Cómo califica su trabajo dentro de la gestión de Antonio Marino?

Puedo decir que en los casi dos años que estuve de funcionario se trató de hacer las cosas bien, ya la población calificará.

La actual gestión encargó la investigación de la construcción del terminal terrestre, a una comisión presidida por el regidor Raúl Marden Contreras. ¿Le han notificado?

Bueno, al respecto, usted acaba de mencionar al representante de la empresa de las mallas, se acercaron hace una semana atrás a mi casa y me dijeron que estaban investigando y si me notificaron los actuales regidores. Pero nunca me notificaron, si lo hacen y quieren saber mi versión, estaré dando la cara, no escondo nada, no voy a alterar nada.

¿Cree que en Pucallpa se debe hacer lo mismo que el alcalde Forsyth en La Victoria?

Es muy importante el principio de autoridad, no podemos seguir viviendo en forma desordenada, el malecón es histórico, si puede mejorar bienvenido.

¿Postulará en las próximas elecciones?

Estamos analizando las expectativas, pero seguimos trabajando llevando apoyo como nos hemos caracterizado.

¿Si fuera alcalde que haría en el Malecón Grau?

Cosas diferentes, hay proyectos importantes, para ser algo bonito, cambiando el rostro, por ejemplo con un bulevar y a los hermanos campesinos también darles su lugar, los rematistas prácticamente los asaltan y pierde el agricultor.

Hay la idea que se debería convocar a los privados para hacer el terminal será privado

Definitivamente, se debe buscar algo más espacioso, para que estén en un solo sitio todos, inclusive el transporte de ruta larga. Ahorita no está ordenado, simplemente han desactivado los paraderos de la Centenario, y eso en el kilómetro 10 la municipalidad tiene un terreno la municipalidad para hacer un buen terminal.

Y en cuanto al camal, Antonio Marino tuvo que retroceder con su privatización

Buena pregunta, también se administraba el camal, encontramos un camal abandonado, se trató de reflotar, había una contaminación tremenda, con 400 mil soles se intentó mejorar, que incluía el frigorífico, nada valía, pero el alcalde no le dio mucha importancia, y luego optaron por privatizar y las cosas no salieron bien, se encarecieron los servicios, y se empezó a crear los camales clandestinos, y la población a expensas de lo insalubre, hubo hasta una muerte. La municipalidad retrocedió con el convenio porque estaba mal. Pero no solo está implicado el alcalde, sino también los regidores, porque ellos aprobaron que se dé a un tercero, y eso tiene sus consecuencias-

¿Es recuperable el camal?

Si es posible si le ponen empeño, nada es difícil cuando hay decisión política.