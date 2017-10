Estamos en el proceso del neolatifundio de la Amazonía, que ocurre en una etapa del capitalismo, caracterizándose por concentrar la riqueza económica, medios, tierras, distribución de la producción, precisa el periodista y escritor Roger Rumrrill, cuando fue consultado por Diario Ímpetu sobre los asesinatos en Alto Rayal del distrito Nueva Requena.

Hoy asistimos a la concentración de tierras, hecho que nunca ha ocurrido en el planeta, ni siquiera en el Perú en la época de la Reforma Agraria; donde el 3% de propietarios tenían el 70% de las mejores tierras en el país.

Ha pasado medio siglo y ahora ese porcentaje alcanza el 90%, una sola empresa tiene más de 90,000 hectáreas en la costa, es un proceso que se está dando en el mundo en Asia, África, Oceanía, América Latina y en la Amazonía, expresó.

En estos momentos Ucayali, es el epicentro de esta concentración, porque se centralizaron empresarios transnacionales y agroexportadoras para producir básicamente palma aceitera como cultivo agroindustrial, en este accionar hay capitales chilenos, norteamericanos, peruanos, coreanos, chinos que acaparan tierras con apoyo y corrupción del Estado que partiría desde el gobierno regional de Ucayali y la Dirección Regional Sectorial de Agricultura, es parte de su reflexión.

Para acaparar estas extensiones de tierras las grandes empresas utilizan sicarios y testaferros. En ese escenario traen consigo sangre y muerte en la Amazonia.

El tráfico de tierras, la tala, la deforestación son problemas latentes en Ucayali, va generando violencia y narcotráfico, porque hoy en día hay un traslado y repliegue de estas organizaciones al interior de la amazonia, en las partes altas de Ucayali, que podría convertirla en una zona violenta con aparición del crimen organizado.

En este problema el Congreso de la República no tiene ningún poder, está controlado por poderes fácticos, mucho menos el Ejecutivo, porque en la lógica del gobierno la Amazonia es una zona de extracción; más aún cuando hay intereses de por medio, intereses multinacionales, corporativos; el país tiene un estado concesivo, donde se trasluce un aparato público corrupto, la solución en tanto no sería inmediata.

TITULACIÓN CON URGENCIA Se tiene que haber una toma de conciencia que esto no debe avanzar, porque los poderes fácticos están concentrados en los estados; se debe exigir a partir de la sociedad organizada la titulación de los pueblos indígenas, porque de las 10 mil, una 5 mil no están tituladas.

El estado no debe ser cómplice mucho menos contemplativo con la destrucción del bosque que debe detenerse, sostiene Rumrrill. Un reporte del Ministerio del Ambiente revela que la deforestación en el año 2016 superó las 164 mil hectáreas; sin embargo los mapas satelitales y otras fuentes de monitoreo detallan más de 250 mil hectáreas deforestadas en la amazonia anualmente. Realmente es un crimen que debe detenerse.

En Ucayali la cifra de desforestación alcanza las 1,611 hectáreas en el 2016, esto ocurre en zonas como Nueva Requena, el Imiría donde urge tomar decisiones de titulación de tierras. El Estado tiene la responsabilidad de hacer cumplir las normas.

EL ARROZ Y LOS BOSQUES DE PRODUCCIÓN PERMANENTE El investigador amazónico se refiere a los bosques de producción permanente indicando, “La mayor parte de estas invasiones se viene produciendo en bosques de protección permanente, siendo necesario categorizarlos urgentemente como parques nacionales, reservas nacionales, o parques comunales, poniendo en ellos guarda parques para su cuidado”.

La opinión pública, la prensa, los colegios profesionales tienen que exigir que cumplan esa labor de categorización para controlar estas invasiones en la amazonia”, alerta. La titulación constituye una garantía jurídica que ahora no lo tiene en un más del 50% de territorios; este arrasamiento de bosques tiene que ver con el cultivo de la palma aceitera, que bota o tala bosques no intervenidos para sembrar, lo lógico sería que si el Estado va dar autorizaciones de terrenos lo haga en purmas o sea en bosques secundarios y no en zonas no intervenidas, como exigencia fundamental.

“No lo hacen las empresas, porque en estas zonas habría más inversión y no tendrían ni el dinero ni la utilidad de la madera. Sobre la producción del arroz, Rumrril sostiene: lamentablemente hay un traslado del cultivo de la costa hacia la amazonia donde hay miles de hectáreas para la siembra del arroz, las áreas dejadas deberían ser utilizadas para cultivos más sostenibles” refiere.

Recomienda que se utilice para la producción del arroz a los barrizales, e impedir que se promueva su cultivo en bosques de producción permanente, de acuerdo a los estudios del Instituto de Investigación de la Amazonia; la población de Ucayali debe esperar que el esclarecimiento del asesinato de los agricultores deben empezar por Contraloría, el Poder Judicial a nivel de organizaciones de alto nivel, porque está plagada con ribetes de corrupción, salvo algunas excepciones.

No es necesaria una tragedia, porque se sabía que el problema existe como es el tráfico de tierras en Pucallpa, la posible solución está en el tejido social, donde la sociedad civil de Ucayali no debe quedarse callada para buscar una solución, la toma de conciencia y una resistencia civil y democrática es vital, recalcó.