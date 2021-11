Atalaya requiere más oxígeno

El personal del centro covid de Atalaya realizó un plantón en el frontis del hospital local para sensibilizar a la población y se declararon en emergencia sanitaria por el colapso de su centro covid debido a que no hay camas para hospitalizar máss pacientes.

Actualmente, requieren de una planta de oxígeno con mayor capacidad, porque la demanda se ha duplicado.

El director de la Red de Salud N° 3 Atalaya, Patrich Pantoja, declaró: “Por día necesitamos casi cien balones. La capacidad máxima de nuestra planta es 48 balones por día, tenemos un déficit tremendo de oxígeno. Nuestro personal está haciendo maravillas dentro del centro para que el paciente no fallezca”.

Asimismo, solicitaron una planta de oxígeno de mayor capacidad, de 100 a 200 balones al día. De esta manera, podrían abastecer a todos los pacientes. Además, pidió apoyo del sector salud. “Por ser una provincia que está lejos de la ciudad, carecemos doblemente de insumos. Necesitamos muchas herramientas para combatir esta pandemia”, afirmó Pantoja.

Actualmente hay 22 pacientes hospitalizados con un promedio de consumo de 100 botellas de oxígeno diario. Ante esta situación, la población aún no toma conciencia y continúan asistiendo a lugares de alta aglomeración, fiestas, aumentando los contagios.

A raíz de esta emergencia, el equipo de profesionales de la salud entre médicos, enfermeros, técnicos, vigilantes y choferes, se vieron en la necesidad de realizar un plantón con pancartas buscando sensibilizar a la población para tomar conciencia, de lo contrario muchas familias estarían perdiendo a sus seres queridos.

Por otro lado, informó: “He pedido una reunión con las autoridades del Comando Covid de la región, no para coordinar, sino para hacer un llamado de atención a la falta de compromiso y de acciones tomadas en la reunión anterior, que fue realizado bajo un acta. No es justo que ya se hayan dado más de tres reuniones y que no haya resultados”, lamentó.

Para finalizar, indicó que el 38 % de mortalidad aumenta en una persona cuando hacen uso inadecuado de antibióticos. “Personas de 90 a 93 años han sido dadas de alta del hospital llevando un adecuado tratamiento por los médicos, hay otros que llegan con baja saturación después de automedicarse en casa. De 40 pacientes que llegan al hospital a diario, la mitad debe ser hospitalizado”, concluyó.



GABRIELA SÁNCHEZ