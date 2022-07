Hay recursos para terminar el Hospital Regional

Juan Carlos Delgado, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, llegó ayer a Ucayali, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades regionales en relación al sector Salud. Dentro de sus visitas llegó al centro de salud mental comunitario May Ushin, supervisó el punto de vacunación en el Reloj Público y visitó las instalaciones del Hospital Regional.

¿A qué se debe su visita a Ucayali?

Venimos a la región mandados por el ministro de Salud, Jorge López Peña. Él hace un mes hizo un planeamiento estratégico para evaluar región por región en el tema de coberturas, metas, presupuestos e inversiones. Hemos hecho un ranking y hemos visitado a las regiones que tienen un poco de complicaciones en el tema de acompañamiento técnico. Hace tres semanas un equipo técnico de recursos humanos, de estrategias sanitarias también de inversiones y presupuestos se constituyeron aquí y nuestra motivación en este momento es hacer seguimiento a los compromisos asumidos tanto en inversión, presupuesto y estrategias y, en el tema de recursos humanos. Adicionalmente el ministro dispuso traer una donación de 1.2 toneladas que serán distribuidos en los diferentes centros de salud enfocados en atención primaria.

La donación de más de una tonelada, ¿de qué se trata?

Son insumos médicos, por ejemplo, tiene termómetros digitales, saturómetros, generadores de oxígeno, mascarilla y demás cosas para los establecimientos de salud.

¿A qué instituciones ha llegado?

Hoy hemos visitado no solamente a la Dirección Regional de Salud (Diresa) para darle un mensaje de tranquilidad a los CAS, mal llamados Covid, porque tendrán continuidad, también anunciarles novedades que ya el ministro les dará sobre el tema del nombramiento. Hemos visitado el Laboratorio del Instituto Nacional de Salud que tiene esta hermosa región y adicionalmente hemos visitado un centro comunitario de salud mental y también al Hospital (Regional de Pucallpa).

A rasgos generales ¿qué pudo destacar de sus visitas?

Primero felicitar el gran trabajo que está haciendo el equipo de salud mental con el tema de salud mental comunitario, este no es un logro que se identifica en el Perú, sino también somos reconocidos a nivel mundial o como los pioneros en este tema. Comentar que el enfoque de salud mental de los pacientes hospitalarios está quedando en el olvido, las estrategias nuevas es hacer salud mental comunitario. Hago un paréntesis, me da mucha alegría que el 100% del recurso humano del centro de salud comunitario que me tocó visitar sea de Ucayali.

Específicamente de la visita que hizo al Hospital Regional, ¿qué puede destacar?

He visto que no está en buenas condiciones la atención a los diferentes pacientes, acto seguido este hospital tiene un abandono histórico. Felizmente que me acompañó el gerente de Infraestructura de la región (Mario Malatesta), le he dicho que en estos momentos tenemos que poner a la región por delante de todo. Les he dicho que visiten la página Amigable, hay catorce millones, solo han gastado dos millones, hagan el saldo de obra, nos sentamos MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), gobernatura y Ministerio de Salud, para que este hospital sea una realidad. Esto relativamente es falta de gestión y les dije que trabajemos 7 por 24 para que sea abierto lo más pronto, con solo abrir un solo consultorio le vamos a hacer un bien a la región. No está bien que tengamos un hospital con una bella infraestructura que esté abandonado, tenemos equipos que están por abrir y si seguimos en esta actitud, se pueden desfasar.

¿Cuál es el compromiso del Minsa para con el hospital?

Como Minsa desde hace más de cinco años hemos dado asistencia técnica en inversión, infraestructura y en asesoría jurídica. Recuerde que esta inversión (la del Hospital), es al 100% del gobierno regional, le hemos pedido que únicamente gasten sus recursos, porque la región tiene recursos para hacer ese saldo de obra. Si en caso falta, nos identifican el saldo de obra y nosotros vamos a ver de nuestro peculio, del ministerio para poder inyectar algún presupuesto faltante.