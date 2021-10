‘Hongo Negro’ podría llegar al Perú por mal uso de antibióticos

A principios de mayo pasado, los médicos de la India empezaron a advertir del aumento de la mucormicosis, una infección rara y potencialmente mortal también conocida como “hongo negro”. Muchos de los infectados son pacientes con Covid, o aquellos que se han recuperado recientemente de esta enfermedad, cuyo sistema inmunológico se ha debilitado por el virus o que tienen enfermedades subyacentes, sobre todo diabetes, informó el infectólogo Mariano Alarcón.

“La gente ya no sólo está muriendo por Covid o neumonía atípica, sino que nos estamos dando cuenta que el Covid también afecta las células endoteliales, afecta los vasos que son los capilares sanguíneos y esto produce trombos, por disfunción hepática, es aquí donde entra a tallar el hongo negro, es un tipo de enfermedad ocasionado por los mucorales, que son hongos que se encuentran en el ambiente, básicamente en el agua”, informó el especialista.

Asimismo, dijo que la mucormicosis es un mal micótico; es decir, es producido por hongos, que afectan a los senos paranasales, el cerebro y los pulmones. “El hongo negro suele afectar a aquellas personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, como aquellas con Covid, quemaduras graves, VIH Sida, diabetes mal controlada, cáncer, desnutrición, etc.”

“Esta mucormicosis hace “click” con el Covid, en el sentido que le gusta afectar los vasos sanguíneos que están muertos a causa del coronavirus, una vez ahí, los lugares donde más se dan es a nivel rinorvitario, donde puede producir una meningitis fúngica o neumonía bilateral que se sobre agrega a la viral”.



¿Podría llegar esta enfermedad al país?

“Es posible porque tenemos hospitales que están construidos al costado de lugares donde no se hacen los desechos adecuados y porque se están usando los antibióticos de manera inadecuada, esto provoca eliminación de los hongos que protegen nuestro tracto digestivo, y es justamente donde el hongo negro comienza a dar pie a la enfermedad”.

¿Cómo entra el hongo negro al cuerpo?

“Es importante decir también que la mucormicosis no se contagia de persona a persona y que el modo en que una persona se contagia es por respirar las esporas del hongo, que se pueden encontrar en el medio ambiente. Una vez que estas se respiran, las esporas maduran y forman hongos en las mucosas de la nariz y los senos paranasales, que son los espacios huecos en los huesos de la cara, pudiendo en ocasiones causar mucormicosis pulmonar”.

Así afecta la mucormicosis al cuerpo

El hongo tiene la característica de afectar las pequeñas arterias y venas de los tejidos, con lo que interrumpe el flujo sanguíneo de los tejidos, los cuales se necrosan, que es el término médico que significa muerte del tejido.

En ocasiones, la mucormicosis se desarrolla por la implantación directa de las esporas en la piel de personas con sistema de defensa muy débil y esa es la forma cutánea de la enfermedad. Lamentablemente esta enfermedad tiene una mortalidad muy alta, que sobrepasa el 50%, que es consecuencia de la afectación de órganos vitales como el cerebro y los pulmones.



Pacientes Covid son más propensos

Los pacientes covid-19 son especialmente susceptibles porque el virus no solo afecta a su sistema inmunitario, sino que los medicamentos del tratamiento también pueden suprimir su respuesta inmunitaria. “Debido a estos factores, los pacientes de Covid se enfrentan a un nuevo riesgo de no poder luchar contra los ataques de organismos como los mucormicetos”, explicó el infectólogo, refiriéndose a los hongos que causan la mucormicosis.

Los pacientes de Covid que reciben “oxigenoterapia en las unidades de cuidados intensivos pueden tener humidificadores en la sala, lo que puede aumentar su exposición a la humedad y hacerlos más propensos a la infección por hongos”.

“El hongo aprovecha la oportunidad, invade el cuerpo”, afirmó Alarcón. “Este cuerpo tiene una pequeña abertura a causa del Covid, a causa de los azúcares (niveles altos de glucosa), a causa de los antibióticos, a causa de tantas otras cosas, (el hongo negro) consigue un hueco”.

Para finalizar, el infectólogo Alarcón advirtió que “esto no significa que todos los pacientes de Covid se vayan a infectar por mucormicosis”, ya que es poco común entre quienes no tienen diabetes.



GABRIELA SÁNCHEZ