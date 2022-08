Salud mental en los niños, ¿En qué se debe trabajar?

La Falta educación de los padres marcan de por vida a los hijos, frases como “no debí haberte tenido”, “por qué no te mueres “malograste mi vida” o “para qué tuve hijos”, tienen una repercusión eterna en la vida de un niño, esto calaría tan profundo que podría desencadenar en un suicidio infantil, dijo el último lunes, Victor Noria Aliaga, decano del Colegio de Psicólogos de Ucayali.

Tras la noticia de un niño de 10 años, que tomó la fatal decisión de acabar con su vida y dejó un desgarrador video como respuesta a su accionar, el tema salud mental en los niños salió a flote, por eso, el decano del Colegio de Psicólogos hoy explica un poco más sobre lo importante que es abordar dentro de la educación los temas de depresión y ansiedad.

¿Cómo detectar un problema de salud mental en los niños?

Algunos indicios o síntomas son el aislamiento, agresividad, depresión, sufrimiento y falta de comunicación. Estas alertas se tienen que observar para poder intervenir como padres, pero lamentablemente por temas de tiempo estos no se comunican con sus hijos. En ocasiones vemos al niño(a) triste y pensamos que se le va pasar, en ese momento ya debemos acudir a un centro de salud mental.

¿Qué debo hacer si sospecho que mi hijo padece una afección de salud mental?

Salud mental es un término amplio, implica depresión, ansiedad, enfermedades psicopáticas, entre otras. Mayormente los padres detectan ciertos síntomas, pero no los consideran. Si escuchas a alguien decir frases como “yo no valgo nada”, “siento que ya no soy importante”, “quisiera acabar con mi vida”, estamos frente a un potencial suicida.

¿Qué podría hacer el gobierno regional para promover el cuidado de la salud mental?

El gobierno regional debe promover que al menos una vez a la semana especialistas en salud mental vayan a las instituciones educativas a tomar muestras mediante un barrido focalizado en depresión o ansiedad. Este instrumento serviría para manejar cifras y conocer qué niños o adolescentes necesitan ayuda inmediata.

Las escuelas son el primer espacio en el que el niño se manifiesta con mayor libertad. Por ende, los maestros deben estar capacitados en estos temas. Es recomendable que todos los colegios sin ninguna excepción cuenten con especialistas en salud mental, sin embargo, muchos de ellos no tienen dicha implementación.

¿Quiénes son más propensos a suicidarse, los niños o los adultos?

Eran común pensar que la mayoría de adultos tendían a deprimirse más que los niños. La depresión infantil apareció aproximadamente en el año 2000 de forma aislada. En la actualidad las cifras han crecido porque el niño sufre maltrato, no supera la separación de sus padres, tiene conflictos en el colegio o consume altamente videojuegos.

Se puede concluir que en un suicidio infantil tiene que ver el hogar, el fortalecimiento socioemocional a temprana edad, eso es una gran barrera para afrontar las situaciones a futuro, los cinco primeros años son fundamentales para el niño.

YADIRA HUAMAN