Vacunarán más 48 mil canes para protegerlos de la rabia

Con la finalidad de proteger a la población de la rabia trasmitida por el perro, el Gobierno Regional de Ucayali (Goreu), a través de la Dirección Regional de Salud, viene culminando la campaña de vacunación canina, denominada “Van Can 2021”.

La meta es vacunar a 48,055 canes a nivel regional, para ello se diseñaron diversas estrategias y puntos de vacunación, siendo una de ellas los establecimientos de salud. A la fecha se logró inmunizar a más del 90% de la población objetivo.

El Coordinador de la Estrategia Zoonosis, de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ucayali, Fredy Jara Reyes, informó que a comparación de los años anteriores en esta oportunidad se priorizó vacunar a los canes de la zonas más alejadas de la región. El personal de la salud resaltó la importancia de vacunar a los canes, por ser animales con los que convivimos a diario.

Además el Perú es un país susceptible a un rebrote de la rabia humana transmitida por los canes. También anunció que actualmente el Ministerio de Salud viene implementando la vacuna contra la rabia por vía oral, para los perros callejeros, dosis que también solicitará para Ucayali. La región desde el año 2003, no registra un caso de rabia humana trasmitida por perro, pero si por murciélagos.

Recordó que los síntomas de la rabia en el ser humano y el perro son casi los mismos tales como miedo a la luz, al agua. Una persona con rabia, no tiene posibilidades de sobrevivir. Las familias o personas que aún no vacunaron a sus mascotas, pueden hacerlo hasta el sábado, llevándolos a los establecimientos de salud más cercanos a su vivienda.