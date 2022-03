Deben 4000 soles y Hospital no les quiere devolver a su difunto

La familia de Pablo Muñoz Mozombite (67) se encuentra consternada luego de que el Hospital del MINSA Tarapoto no quiera devolverles el cuerpo del difunto sexagenario por una deuda de 4000 soles.

El pasado 24 de febrero, en la calle 15 de agosto de la ciudad de Yurimaguas, departamento de San Martín, Muñoz Mozombite fue atropellado por un mototaxista que no contaba con el SOAT de su vehículo.

El anciano fue trasladado al Hospital del MINSA Tarapoto por la severidad de sus lesiones sen la cabeza, sin embargo, falleció el domingo 6 de marzo por la noche. Su defunción fue comunicada a Donatilde Muñoz Fatama, que se encuentra en la ciudad de Trujillo, asimismo, se le mencionó que no se les entregará el cadáver por una deuda de 4 mil soles con el Hospital.

Es por ello que sus familiares están solicitando el apoyo de las organizaciones sociales o de personas particulares para que ayuden a hacer la gestión en el Hospital de Tarapoto, para poder retirar el cadáver.

“Buenas tardes, hace unos días sucedió un accidente en Yurimaguas en el cual mi papá fue el perjudicado, tuvieron que operarlo, pero no resistió y falleció ayer. En el hospital no nos quieren entregar su cadáver si no pagamos la suma de 4000 soles y la funeraria nos cobra 2000 soles (dinero con el cual ahora no contamos), quisiera saber si por favor nos podrían apoyar realizando una colecta de solidaridad, ya que somos una familia humilde y necesitamos del apoyo del pueblo Yurimaguino”, fue el mensaje de su hija.