Miguel Gaviria Marín, secretario de Organización del SUTECOP, anunció que, si las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL), aplican descuentos en los haberes de lo profesores, dejarán de recuperar las clases perdidas durante la Huelga Nacional Indefi nida del Magisterio. El dirigente sindical, indicó que los maestros fi rmaron un acuerdo con las UGEL, la Dirección Regional de Educación de Ucayali (DREU) y el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU). Para que se desarrolle un Plan de Contingencia relacionado a la recuperación de las clases. En donde los profesores se comprometieron a recuperar las clases perdidas por la huelga y que las instituciones del Estado no apliquen ningún tipo de descuento. Pero que -según el dirigente- oyó de parte de algunos funcionarios de la UGEL, que de todos modo se les aplicará el descuento. “Ya los profesores estamos recuperando dos sábados y con proyección a este próximo sábado, por lo que tenemos la fe de que las autori dades cumplan con su palabra y nos paguen sin descuentos”, refi rió. Informó que si las UGEL insiste en descuentos, lo que consideran como “venganza y sanción sin fundamento”, ya que “han estado en el ejercicio de un derecho de acuerdo a la constitución”, simplemente no recuperarán las clases. “Por lo tanto si hay un descuento insensible e inhumano al magisterio, nosotros también vamos a decir: no vamos a recuperar esas horas y que de acuerdo a la norma que existe la UGEL contrate profesores que recuperen esas horas”. Echando de esta manera la responsabilidad a las UGEL, “porque de acuerdo a la normativa es responsabilidad de la DREU y de las UGEL que esas horas sean cubiertas, por el profesor titular o un contratado”. Añadió que a nivel nacional el magisterio abordará este planteamiento y lo hará respetar. Dio a conocer que el pago a los profesores está fi jado desde el 26 de este mes y dependiendo de la respuesta de las autoridades del sector educación, los profesores actuarán.