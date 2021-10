Animadora infantil fallece a causa de “brujería” en Iquitos

Una joven de 22 años falleció el último miércoles en Iquitos al sufrir una enfermedad que la tenía postrada a causa de dolores de cuerpo y adormecimiento. Sin embargo, los doctores nunca diagnosticaron a que afección correspondían los malestares, por lo que su madre piensa que fue brujería.

Monica Leticia Canaquiri de 22 años se desempeñaba en el mundo artístico como animadora y bailarina de shows infantil pero lamentablemente de un momento a otro su vida cambió y según su madre, Teresa Canaquiri, esto sería a causa de “daño”.

“Hicimos de todo, para salvarla. A ella le hicieron brujería por que le llevamos a un curioso y nos dijo que una mujer le hizo daño por envidia. El «daño» era para mí, pero fue mi hija quien la recibió», dijo la madre de Mónica.

Desde hace dos meses, Mónica empezó a padecer dolores que terminaron postrándola y dejándola paralitica. Sus familiares trataron de curarla llevándola a hospitales y clínicas particulares, sin embargo, no tuvieron resultados alentadores.

«Ella me pedía ayuda, no quiero morir me decía. Quiero sanarme para ir a manejar mi moto, para comer y bailar. Yo le daba valor, pero su cuerpo no dio más», dijo su progenitora.