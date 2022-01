Madre de Dios y Loreto: Disminuyen en un 50% los pacientes con covid-19

Madre de Dios presentó una tendencia a la baja en los contagiados por Covid19 en su región del más del 50%, así lo informó el último domingo su gobernador regional, Luis Hidalgo. Esta misma situación se repite en nuestra región vecina Loreto, que registró un descenso del 85 % en nuevos casos de coronavirus, según su director regional de Salud, Carlos Calampa.

“Los casos de la covid-19 están en descenso. Contamos con más o menos 70 camas hospitalarias y hoy el número de internados está en 30, ha ido progresivamente bajando; tenemos 22 camas UCI y solo hay 10 pacientes en esta unidad, es decir quedan 16 camas disponibles”, sostuvo Hidalgo.

En dicha región (Madre de Dios), murieron hasta seis personas por día en su pico más alto, pero a la fecha, se registra una muerte diaria y pese a que la región pasó sus peores momentos (cuando no había camas UCI disponibles), nadie murió por falta de oxígeno.

VER TAMBIÉN:SUNAT devuelve de oficio el saldo a favor del impuesto a la renta



El éxito de Madre de Dios se debe a que los ciudadanos respetan en lo mayor posible, las medidas dispuestas por el Gobierno Central, y gracias a sus plantas de oxígenos adquiridas.

Loreto del mismo modo, cuenta sólo con 127 personas hospitalizadas en toda su región. “Tenemos dos pacientes en un distrito, tres en otro”, refirió Calampa, asimismo, este departamento desactivará su hospital modular, porque “ya no tienen pacientes en gran cantidad”. Asimismo, cerraron un centro prehospitalario porque no ya no registró más casos de covid-19. Esta región de la selva peruana pasó de tener más de 50 pacientes hospitalizados con ventilación mecánica y a tener 30, en su pico más alto murieron 24 personas al día y actualmente sólo fallecen dos o una persona diaria.



MARTHA ZACARIAS