UCAYALINOS SE PRONUNCIAN TRAS FALLIDA VACANCIA PRESIDENCIAL

El último lunes, después de más de cinco horas de debate, el Congreso rechazó la segunda moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. Ante el resultao, Ímpetu consultó su parecer a los ucayalinos, “¿qué opinan del fallido pedido de vacancia presidencial?”.

Alex Asto Huamán

Creo que se debería regular el procedimiento de vacancia presidencial, nuestra Constitución que se interprete de múltiples maneras y formas, el pedido fallido de vacancia es a consecuencia de intereses de ciertos grupos, más allá de ser de izquierda o derecha, es ya algo de la idiosincrasia política de nuestros tiempos, no tenemos políticos, tenemos 130 improvisados, gobernar local, provincial y más aún el gobierno central no es broma, se necesita de mucha dedicación y acción. Algo que les falta en la actualidad al Ejecutivo y al Legislativo.

Abid Cahuaza Núñez

Está bien que no haya proseguido su vacancia, es una inestabilidad más al país, seria perjudicial para nosotros. El Congreso debería trabajar de la mano con el presidente y los ministros para buscar una solución conjunta ante los problemas, en vez de estar velando por su beneficio personal. Si dicen que el presidente está metido en temas de corrupción, y otros actos ilegales que ameritan una sanción, deberían dejar que la fiscalía se encargue de las investigaciones, pero mientras tanto que siga con los trabajos que como presidente debería realizar. Desde el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha visto inestabilidad en el Congreso, tiran piedras hasta cansarse y ni una solución da.

Kemi Alvarado Orna

Pues por mí que le quiten el cargo de presidente, no está capacitado para dirigir la Nación, pero muy aparte de eso me alegra que haya fallado el pedido de vacancia, considero que estando en crisis sanitaria, económica, etc., una crisis política más fuerte de lo que ya está terminaría por golpear de nuevo a la clase media y a los pobres.

Danny Rolando Ruiz

Por la gobernabilidad, la democracia del país y no más atrasos en las problemáticas y soluciones del país se dio este resultado, el no aceptar la vacancia presidencial, pero no estoy ni en contra ni a favor de la vacancia, porque ambas opciones solo causan atraso en el gobierno de turno.

José Rodríguez Caro

Esta segunda moción de vacancia creo que era una buena oportunidad y se desaprovechó. El gobierno del actual presidente tiene muchas irregularidades y es Castillo quien no se esclarece en nada, por el contrario, genera más especulación.

Víctor Bustamante Muñoz

El pedido de vacancia de estos grupos políticos de derecha refleja su orfandad ideológica, que no les permite ver al país con proyectos de desarrollo, les interesa vacar al presidente porque creen que el Estado es un botín, siempre lo manejaron así, ese esquema lo tienen enraizado, fabricando pruebas… considero que los grupos políticos de derecha no van a prosperar, porque su líder López Aliaga, le debe cientos de millones de soles al Estado por no pagar, él quiere que salga Castillo para que no pague.

Macv Chávez

Considero la vacancia debió darse, porque desde que ingresó, Castillo solo se ha burlado del pueblo escudándose en Congreso, invocando al pueblo a defenderlo y bajo el eslogan: «la derecha no deja trabajar», intentando eliminar a la oposición con la ayuda del odio y la rabia de los olvidados, así como también tras la persecución de todos los que le quieren condenar por faltar al pueblo, por delinquir, por violar las leyes y normas constitucionales. Pienso que a estas alturas que alguien defienda a Castillo es muestra de que como país somos un fracaso mental, y por ende intelectual, porque estamos incapacitados para razonar. Algo que culturalmente debemos cambiar para mejorar como país, para no seguir siendo mendigos sentados en un banco de oro, para no andar esperando ni creyendo promesas mesiánicas de delincuentes políticos.

MARTHA ZACARIAS