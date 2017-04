SIS en el HRP realiza más de 6000 atenciones mensualesEn

Compartir

La atención a los usuarios del Sistema Integral de Salud – SIS en el Hospital Regional de Pucallpa se realiza de acuerdo a las capacidades resolutivas; de acuerdo a las transferencias económicas que viene realizando este programa del Estado, no en un 100% pero si con una amplia disponibilidad de cobertura a las necesidades de los pacientes, sostiene Aparicio Soria Briceño, encargado de seguros del nosocomio local. Destaca que la situación del SIS, ha mejorado después de la crisis que padeció en noviembre del 2016. La atención a los usuarios del SIS en el hospital pucallpino oscila entre 6 a 7 mil cada mes, siendo las referencias las que ocurren en mayor número y de estas la mayoría son situaciones de riesgo ginecobstétrico de las gestantes, problemas de neumonía, insufi ciencia respiratoria, problemas cardiacos, entre otros. El centro referencial de Pucallpa, no solo atiende a pacientes de la región, sino a los que provienen de zonas limítrofes como Huánuco y Pasco e inclusive de la provincia de Ucayali- Contamana, de la región Loreto. El especialista reconoce que aún tienen difi cultades en la atención con medicamentos, porque no hay stock, pero con el pago realizado a los proveedores se está empezando nuevamente a tener apertura. “Se reportó que en anteriores meses se bajó la capacidad de atención, porque no se tenía la atención de los proveedores, ya que no se recibían las transferencias económicas, en la actualidad se está cubriendo al 50%, de las necesidades” TRASLADOS De igual modo, Soria Briceño incide que las referencias y contrarreferencias nuevamente se realizan porque cuentan con la predisposición de las agencias de viajes para atender con los pasajes de los pacientes y familiares. A fi nes del 2016 se tuvo difi cultades porque el SIS no hacía llegar los presupuestos por concepto de traslados; pero en la actualidad se han abonado algunas facturas que se debía a las aerolíneas que han decidido nuevamente reanudar la atención, comentó. Afi rma que en los tres primeros meses del año se ha referido a 10 pacientes a hospitales de mayor complejidad, los costos de pasajes fueron subvencionados por el SIS; en las situaciones de contra referencias a la ciudad de Atalaya y Contamana se han atendido a 15 pacientes. El monto de atención del SIS del Hospital de Pucallpa en el 2016 ha signifi cado un desembolso de cerca de 5millones y medio de soles, pero el consumo ascendió a 7 millones y medio de soles, por todo concepto de atención que se realiza, dijo. El incremento de aten ciones también va en aumento, en el 2014, fueron 25 mil; el 2016 73 mil, es decir se ha triplicado el servicio. En este sentido, subrayó que el SIS central comunicó al director ejecutivo Marcos Bardales, que en los próximos días realizará la transferencia económica a fi n de continuar con la atención a las necesidades de salud de la población. Finalmente, se refi rió que lo acontecido con un paciente procedente del distrito de Tahuanía, llamado Bernabé Pérez Ruiz; el SIS de la jurisdicción determinó su transferencia a la ciudad de Pucallpa por la complicación de su salud por una hernia; pero falleció. Este hecho afectó a su familiar que lo acompañó, quien refi rió que el SIS no cubría la contrarreferencia a su lugar de origen; el director del SIS aseguró que a su despacho no presentaron ninguna documentación solicitando el retorno, sino dice hubiese buscado los mecanismos para apoyarlos.