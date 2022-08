Bebé con malformación cerebral espera cama en hospital de Lima

Un bebé de 39 días de nacido con una malformación cerebral se encuentra internado en el Hospital Amazónico, a la espera de una cama en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en Lima, para evitar una parálisis cerebral que le arrebate a la vida.

Jean Pier Gordon Sherader (28), padre del pequeño Adán, pide apoyo para trasladarlo hasta la capital. El bebé presentó convulsiones a los 11 días de nacido y tras una resonancia magnética se pudo detectar lesiones y la posibilidad de un trastorno tipo kernícterus.

“Mi bebé tiene que llevar tratamiento neurológico pediátrico. En el hospital le están dando oxígeno para estabilizarlo, pero él debe ser referido a Lima. El neurólogo, un día sábado, me mandó la referencia para que mi hijo pueda ir a Lima; como el sábado la secretaria de Medicina no atendía, regresé un lunes, y ese día, de nuevo de emergencia, lo llevamos a mi hijo al hospital, sin embargo, hasta ahora no hay respuesta”, manifestó Gordon a Ímpetu.

A la vez dijo que el pasado jueves 4 de agosto por la noche, personal del Seguro Integral de Salud (SIS) lo llamó y le dijo que ya tenían todo listo para trasladar al pequeño Adán, pero, al día siguiente volvieron a llamar a su esposa, para decirle que no había camas disponibles, por lo que tenían que seguir esperando.

Los padres de Adán no pierden las esperanzas, por lo que piden a los funcionarios de Salud agilizar su traslado a la capital. Además, solicitan apoyo económico, pues más allá de conseguir la cama, también tendrían que costear sus gastos y estadía debido a que no cuentan con familiares en Lima. Para cualquier ayuda, pueden comunicarse al 930 748 278 o realizar depósitos al número de Cuenta de Ahorro Sueldo Soles en Interbank 4003281459422.

YADIRA HUAMAN