Campaña traumatológica gratuita en Hospital Amazónico

Hoy iniciaron las intervenciones quirúrgicas de la campaña traumatológica a cargo del Hospital Amazónico.

“El principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que no pueden solventar los gastos de una operación traumatológica”, indicó el director Ronald Rodríguez Panduro, y destacó que las intervenciones cuentan con el apoyo de la organización Scalpel At The Cross.

Las inscripciones fueron hasta el viernes 3 de junio en la oficina de Asistencia Social del nosocomio yarinense. El sábado 4 de junio se desarrolló una evaluación a los pacientes inscritos y se seleccionó a los que están aptos para ser intervenidos quirúrgicamente desde hoy lunes de manera gratuita.

Cabe recordar, que por sus 64 años de creación y después de cinco años, el Hospital Amazónico de Yarinacocha, realizó una campaña de intervención quirúrgica gratuita a pacientes con hernias inguinales, umbilicales y epigástricas, llegándose a intervenir 110 pacientes.

GABRIELA SÁNCHEZ