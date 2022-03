Comisario de Neshuya se niega a entregar actuados a abogado

El último sábado Roger Fitzgerald Vásquez, defensa técnica de un menor de edad, se apersonó a la comisaría de Neshuya, ubicado en el kilómetro 60 de la carretera Federico Basadre para solicitar los actuados de su caso, porque un día después estaba programada una audiencia donde iba a pedir medidas de protección hacia el menor de edad.

El comisario de la dependencia policial, Víctor Raúl Córdova Ponce, pese a no estar encargado de la investigación, se habría negado a entregar los actuados porque Roger Fitzgerald estaba inhabilitado.

El abogado por su parte, aseguró que la ley no le prohíbe litigar en materia penal, pese a que no cuenta con habilitación. Eventualmente el comisario indicó que Roger Fitzgerald tenía que presentar su apersonamiento de forma escrita, pero aun así su carnet no le facultaba a solicitar los actuados.

El abogado señaló que este tipo de acciones dan a parecer que existe un complot por parte de la Policía, “para hacer lo que gusten y sembrar elementos a los investigados al mando”.

MARTHA ZACARIAS