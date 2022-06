El reto de ser padre soltero

Ser madre o padre solo en ocasiones puede ser complicado, porque en muchos casos no se cuenta con el apoyo adicional de la otra pareja. Estudios arrojaron que hay mayor incidencia de pobreza en menores de edad que viven en hogares monoparentales.

La monoparentalidad parece ser el factor adverso, que puede interpretarse como un factor de vulnerabilidad social de las familias, porque una persona debe hacerse cargo del trabajo que compete a dos como, por ejemplo, las implicaciones psicológicas, sociales y culturales, cuando hay ausencia del cónyuge.

En el Censo de 2007, se reportaron 80 mil 967 hogares de padres solos (soltero, divorciado, separado o viudo). Diez años después, en el Censo de 2017, dieron cuenta de la existencia de 120 mil 214 hogares de padres solos; de este total, 61 mil 589 (51,2%) tenían al menos un hijo o hija menor de 18 años de edad.

En el periodo 2007-2017 se incrementaron 16 mil 902 (37,8%) hogares de padres solos, debido a que el número de población también aumentó. Un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló que hasta el 2020, en el Perú, más de 7 millones de ciudadanos son padres. En Ucayali el número de padres supera los 145 mil.

Durante los últimos años las familias de padres solteros se volvieron más comunes que las denominadas «familias convencionales» compuestas por la madre, el padre y los hijos.

SALUD

Los indicadores también señalan que los hijos de padres solos que están asegurados a algún tipo de seguro de salud (77,8%) es menor al índice hijos asegurados de madres solas (82,7).

Nadie está exento de atravesar una situación inesperada que afecte el patrimonio o el bienestar propio y de toda la familia, como accidentes, la muerte propia o de algún familiar, enfermedades, en ese sentido el Estado cuenta con Instituciones Prestadoras de Salud Pública; Seguro Integral de Salud (SIS) y el Seguro Social del Perú (EsSalud), que brindan diferentes beneficios que van desde cubrir medicamentos, procedimientos, operaciones, insumos o brinda servicios de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación y prestaciones económicas y sociales.

TRABAJO

Con relación al contexto laboral de los padres solos, los que tienen hijos menores de edad, el 92,2% conforman parte de la Población Económica Activa y el 97,1% de estos se encuentra ocupada, es decir laborando. Solo el 2,9% se encuentra desocupada.

Aunque no haya un informe actualizado del número de padres adolescentes, se sabe que Ucayali figura entre las primeras regiones que tienen el mayor número de embarazo precoz, las madres adolescentes por lo general tienen parejas que también son menores de edad.

Los padres adolecentes, muchas veces, al igual que las madres, dejan de estudiar o solo concluyen estudios secundarios, pero ya no estudios superiores, porque sobre sus hombros pesa la responsabilidad de mantener a su familia, por lo buscan trabajos que, en su mayor número, son informales. Esto significa que no laborarán en condiciones dignas o que sus empleadores no cumplirán con las exigencias laborales de las leyes peruanas.

PADRES SOLOS

La mayoría de padres solos, declararon estar separados (45,2%), sin embargo, también se destaca la incidencia de padres solos viudos (18,6%), cifra mayor al número de madres viudas (9,4%). El 30,7% de padres solos son solteros.

Las familias de padres solteros afrontan muchas otras presiones y posibles áreas problemáticas que las familias convencionales no afrontan. Los padres solos separados atraviesan problemas de visitas y custodia, menos oportunidad para que padres e hijos compartan tiempo juntos, entre otros.

EL RETO DEL PAPÁ SOLTERO

No es que abunden los papás que se encargan solos de la crianza de sus hijos, pero actualmente son más que antes. Ser padre soltero implica la compleja tarea de atender el cuidado de los hijos, encargarse de los quehaceres y el orden de la casa, mientras que trabaja para cumplir con la función de proveedor.

Asimismo, uno de los mayores retos para los padres solteros es el de mantener un equilibrio entre ser la figura de autoridad que pone límites y normas, y a la vez también desempeñar un rol de contención y cuidado para con sus hijos (rol que se podría denominar como ´materno´).

De otro lado, el incremento de los precios de alimentos y servicios en el país, conlleva a que muchos padres solteros trabajen más de lo que comúnmente lo hacen, por lo que están menos tiempo en casa y al cuidado de sus hijos.

DATO

En todo el mundo, 29 millones de padres fueron abuelos durante el 2021. Fueron 24 millones el número de padres casados que vivían con su cónyuge y sus hijos menores de 18 años. El número de padres solteros superó los 2 millones.

MARTHA ZACARIAS