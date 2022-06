En San Juan contaremos con una sola playa apta para el tradicional baño

La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, realizó como cada año la evaluación de calidad de 21 balnearios de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, los resultados no sorprenden porque se repiten año tras año, un solo balneario tiene la calificación de “saludable”.

Mediante informe N°071-2022-GRU-DS-UEPA/LJBH, DIRESA advierte la condición no saludable de casi la totalidad de los balnearios evaluados. Las playas del distrito de Yarinacocha; San José, San Juan, San Francisco, Cashibococha, Shirambari, obtuvieron una calificación de “no saludable”.

En Manantay, la quebrada que tiene el mismo nombre y la quebrada Túpac Amaru también obtuvieron la misma calificación. En la jurisdicción del distrito de Campoverde, la laguna Pimientacocha, las quebradas Jordan, La Colorada, el Aguajal y el Rancho tienen una calidad microbiológica “mala”, caso contrario se reportó en la quebrada El Mojaral, cuya calificación fue “saludable”, lo que la convierte en el único balneario apto en las provincias mencionadas.

En Padre Abad, las quebradas y playas situadas en los distritos de Neshuya y Curimaná, reportaron tener una calidad microbiológica “mala”.

No es sorpresa que todos los años se reporten que la mayoría de balnearios no estén aptos o no sean saludables para ser usados en la festividad de San Juan o durante el resto del año. Al parecer los esfuerzos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de la Dirección de Salud Ambiental, gobiernos locales y de las demás instituciones competentes, no son suficientes para limpiar, cuidar o preservar los cuerpos de agua más visitados por locales y turistas durante San Juan.

Del mismo modo, no existe una verdadera concientización a la población referente a la educación ambiental que agrava la situación junto con el desinterés de las gestiones locales, así lo indicó Julio Cossio Otivo, ingeniero ambiental y vicepresidente del Capítulo de Ingenieros Ambientales de Ucayali.

Anteriormente, Cossio Otivo también advirtió que la laguna de Yarinacocha tiene excesiva carga microbiana fecal, por lo que bañarse en ella puede ser perjudicial para la salud.

