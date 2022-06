Mujer interrumpió clase y golpeó a un alumno (VÍDEO)

Un hecho insólito de violencia fue registrado en un colegio secundario de la ciudad argentina de Neuquén, donde una madre ingresó a un aula de clases y golpeó a un alumno que habría amenazado a su hijo.

La mujer ingresó de manera intempestiva al salón, se dirigió directamente hacia uno de los estudiantes que estaba sentado en su pupitre y lo amenazó. “¿Vos andás amenazando a mi hijo?”, le preguntó al joven de 15 años.

No contenta con intimidarlo, la madre le pegó una cachetada al alumno, ante la sorpresa de los demás compañeros y el maestro que dictaba las clases. “A mi hijo no me lo toca nadie”, exclamó.

Ante el suceso, el preceptor del colegio tuvo que intervenir para detener a la mujer y llamó a la policía.

🔴 Se pelearon por un sánguche, vino la madre de uno de ellos y le dio "un bife"



Ocurrió en el CPEM N° 33 de Vista Alegre Sur. La mujer irrumpió en el aula de 3° año y le pegó a un adolescente de 15 años.https://t.co/942i2isEQF#Zapala #Neuquen pic.twitter.com/54wz4G7mCj — Urbana Zapala 104.3 (@ZapalaUrbana) June 23, 2022