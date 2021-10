¿Quiénes protegen a Leerner Panduro dentro del Poder Judicial?

Para nadie es un secreto que el accionar de algunos altos magistrados en la corte superior de justicia de Ucayali realmente es de protección a las malas autoridades, otorgándoles licencia para seguir delinquiendo y haciendo uso de los presupuestos municipales para pagar favores, parecen otorgarles un manto de impunidad, dándonos la impresión de intocables, los poderosos, que son capaces de esquivar la justicia cuantas veces quieran.

Y es que cuando se trata de delincuentes comunes y corrientes si hay celeridad en los procesos y hasta penas ejemplares, pero cuando se trata de delincuentes de cuello y corbata, de funcionarios implicados en actos de corrupción, ahí las cosas cambian, los procesos se tornan engorrosos, encuentran una y otra excusa para reprogramar audiencias, aceptan hasta las peticiones más carentes de sustento de los abogados arregladores y que se jactan de tener los vínculos con los magistrados, pues se trata de dilatar lo más que se pueda. ¿acaso tendrán precio esos favores?

PROCESOS DISCIPLINARIOS ABIERTOS

Recordemos que, en septiembre del 2018, La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), que jefaturaba la doctora Ana María Aranda Rodríguez, inició una investigación disciplinaria contra el, en ese entonces, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, WILDER MOISÉS ARCE CÓRDOVA, quien habría incurrido en graves irregularidades funcionales en el ejercicio del cargo.

La citada investigación se inició a mérito de las denuncias que formularan agrupaciones sociales y autoridades ediles de dicha localidad, lo que motivó la apertura del procedimiento correspondiente contra el referido magistrado ARCE CÓRDOVA.

Al referido juez se le imputaba, entre otros cargos, haber mantenido relaciones extralaborales con un funcionario del municipio de Yarinacocha, con el presunto objetivo de lograr la vacancia del ex alcalde de dicho lugar, así como también porque habría interferido en un proceso de vacancia seguido contra el burgomaestre de Manantay, para lo cual se habría valido de un familiar que labora en el Jurado Nacional de Elecciones, esta información aún está en el portal del Poder Judicial del Perú.

ALCALDE DE PURÚS LOGRÓ SUSPENDER AUDIENCIA POR OCTAVA VEZ

Audiencia de Vista de apelación de detención domiciliaria del alcalde provincial de Purús Leerner Panduro Pérez por la de prisión preventiva, ha sido reprogramada por octava vez, para este jueves 15 de abril a horas 10:00 am, bajo los apercibimientos de ley que el procesado manda al tacho, logrando reprogramarla una y otra vez.

Como se sabe, la Fiscalía Anticorrupción exige variación de su detención domiciliaria por la de prisión preventiva porque se cumple con los presupuestos establecidos en el Art. 268 del CPP al que se suma el incumplimiento de reglas de conducta impuestas por la Jueza Andrea Calderón en el proceso penal que se le sigue por los delitos contra la administración pública en su modalidad de cohecho activo genérico, peculado y otros en agravio del Estado.

El accionar obstruccionista de la defensa técnica del procesado Leerner Panduro es reiterativa. Renzo Carlos Oliva, durante todo el proceso investigatorio utiliza una y otra vez argucias legales para dilatar el proceso, tal como lo advertimos en este medio de comunicación la intención de reprogramar audiencia el pasado 30 de marzo con una solicitud carente de sustento legal, por encontrarse supuestamente con síntomas de Dengue y que se realizaría una prueba rápida por Covid 19 sin presentar los documentos sustentatorios, la primera sala decidió reprogramar la audiencia en una resolución el 31 de marzo para este jueves 15 de abril.

¿Se llevará adelante la audiencia programada o seguirán reprogramándola?

La respuesta la tienen los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Ucayali, Federick Rivera Berrospi, Jonatan Basagoitia Cárdenas y René Cueva Arenas, éste último llamado a completar Sala por licencia del juez Córdova Pintado, que deben dar cumplimiento a lo que establece el Acuerdo Plenario N°. 01-2012 de la Corte Suprema de Justicia de la República, que señala que la concurrencia de las partes a la audiencia de apelación de autos no es obligatoria, es facultativa, no se requiere la presencia del abogado del procesado y si éste no va, se lee su escrito en donde se fundamenta su recurso de apelación de auto, además de tener el carácter de inaplazable.

En los corrillos del PJ se comenta y ex vox populi que el abogado del procesado alcalde, forma parte del entorno íntimo de varios jueces influyentes en la Corte de Ucayali, ya que su paso por el Primer JIP de Coronel Portillo en el despacho del Juez Jenner García le permitió conocer y codearse con algunos malos elementos de la Corte que emiten sentencias y resoluciones al mejor postor.

En tanto, en Purús, el dirigente Teófilo Turuza indicó que los cercanos colaboradores del alcalde han señalado que “Charra” grita a voz en cuello que todo lo tiene arreglado para no ir a la cárcel y que la resolución saldrá nula y podrá retornar a Purús.

Sin embargo, urge la investigación de la OCMA en este proceso contra Leerner Panduro y que fue advertido irregularidades desde el año pasado por el presidente del frente de defensa Alberto Tejada.