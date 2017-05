El experto en reglamentación de tránsito terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Luis Roque, en reunión con funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali- GOREU y de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo- MPCP dio a conocer que en Ucayali se están aplicando ordenanzas que contravienen el Reglamento Nacional de Administración de Transporte- RNAT que podrían traer consecuencias legales. Además develó el descontento existente con la actual gestión de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ucayali- DRTC-U. Descontento generalizado de la Asociación de Transportistas Interprovinciales de la Región Ucayali, representado por Ricardo Macuri, quien señala que la gestión de Eleuterio Pérez Sagástegui es un “desastre”, e incluso recomienda su cambio. EMPRESAS CIRCULAN SIN AUTORIZACIÓN Macuri, indicó que su descontento contra la ges tión del funcionario al frente de la Dirección de Transportes radica en que existe una resolución emitida por el GOREU, que declaró nula la autorización dada a varias empresas, sin embargo están circulando sin autorización, y el encargado de hacer cumplir las normas no actúa. “Quiero expresar que el director regional de Transportes, Eleuterio Pérez, dijo que iba a hacer cumplir las normas, pero está a casi medio año en el cargo y no ha hecho nada por modifi car la ordenanza, por el contrario quiere encarpetar el proyecto de ordenanza”. “La ordenanza anterior fue creada irregularmente y de manera corrupta, ya que las empresas informales habrían favorecido a exfuncionarios para su aprobación. Lo que permitió que estas empresas circulen sin autorización hasta hoy”, señaló. Las resoluciones de estas empresas eran en la Categoria M1 (auto-colectivo) y son: Pachitea Palcazu Express SAC, Servicios Generales Pizana Epress SAC, Turismo Bello Horizonte SRL, Moda Tours SAC, Empresa de Transporte Turismo Euro SAC y Zúngaro Express SRL. El dirigente recordó que existe una resolución “que ha salido del GOREU, dando nulidad las empresas favorecidas bajo la corrupción; sin embargo cuando fue di rector de transporte el señor Emilio Paucara Ocsa sacaron una autorización mediante la palabra corrupción”. Agregó, que ante esa medida, en aquel tiempo, que data del 2015 hicieron protestas y el GOREU intervino y declaró nula todas esas autorizaciones. Pero sin embargo el actual director regional no ha hecho nada por hacer cumplir las normas que regula el transporte interprovincial regional. GESTIÓN DESASTROSA Ente estos motivos, el dirigente transportista califi có la gestión de Pérez Sagástegui, como desastrosa, y lo acusó de estar parcializado con las empresas informales que circulan sin autorización por las carreteras de Ucayali. “Su gestión es desastrosa, en la administración de transporte, hay corrupción. No hace nada, a pesar que tiene estamentos legales; no creemos sus declaraciones, aduciendo que cumplirá con las normas; es un mentiroso y está parcializado con las empresas informales”, dijo Añadió, “el señor Eleuterio Pérez puede ser un eminente ingeniero, pero en otras áreas; en el sector de transportes está totalmente perdido. Por eso el transporte regional es un caos y no hay nada bueno”. Y se animó a pedir al gobernador regio nal de Ucayali lo cambie y “ponga a un nuevo director; pero con capacidad de gestión, no un improvisado”. “NOSOTROS TRAJIMOS AL ESPECIALISTA DEL MTC, NO ELLOS” Sobre la presencia del especialista del MTC, que vino capacitar a los concejeros regionales y a funcionarios de la DRTC-U y de la MPCP, precisó que fue por pedido de los transportistas y no de la dirección de Transportes. “Los funcionarios han venido a petición nuestra para darles a conocer que estaban totalmente equivocados. A nosotros no nos permitieron participar en dicha reunión, porque sabían que les íbamos a decir sus verdades”, dijo. Aseveró, “Quiero ser enfático sobre las declaraciones del señor Eleuterio Pérez, que dijo, que ellos organizaron la charla de capacitación y orientación, cuando ellos no han hecho nada para traer a los funcionarios de Lima, nosotros como asociación gestionamos su llegada a Pucallpa”.