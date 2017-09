El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, sostuvo que su gestión tiene como objetivo unir de manera aérea la zona sur, la parte norte y la Amazonía sin que los aviones transiten por el primer aeropuerto del país situado en Lima.

Explicó que este futuro circuito permitirá elevar la llegada de turistas a las regiones del país y descongestionar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. “Normalmente el turista llega a Lima y se traslada al Cusco y de ahí a Machu Picchu.

Pero si queremos que se vaya al norte a visitar la Ruta Moche y luego a Kuélap (Amazonas) tiene que pasar por Lima hasta dos veces, y eso es una traba”, manifestó. Dijo que el Gobierno viene avanzando en este objetivo y ya se logró habilitar un vuelo directo de Cusco a Trujillo, lo cual potenciará el turismo no solo en la región La Libertad sino en toda la zona norte del país.

“Luego de unir la zona norte y sur queremos conectar la Amazonía para triangular el circuito. Ya venimos avanzando en vuelos directos de Lima a ciudades nuevas, como Chachapoyas y Jaén, pero la idea es hacer un circuito cerrado sin Lima para potenciar los paquetes turísticos”, indicó.

Dijo que el reto en este objetivo es promocionar más rutas turísticas, pues muchos destinos no son rentables para las empresas aéreas. “Como Ejecutivo no hacemos vuelos aéreos, pero podemos crear incentivos para que el sector privado expanda su oferta”, apuntó. Señaló que el Perú al año recibe 3.5 millones de visitantes extranjeros y para el 2017 esperan superar los cuatro millones.

“La cifra aún es pequeña. Queremos llegar al 2021 con siete millones y para eso tenemos un gran trabajo por hacer”, expresó. Turismo interno No obstante, señaló que para potenciar el sector no solo debemos promover el turismo receptivo sino el turismo interno, toda vez que hay destinos que no llegará el turista extranjero.

“Para eso buscamos promovemos campañas como ‘¿Y tú qué planes?’ con el objetivo de que el peruano pueda viajar en uno y dos días a alguna parte del país”, comentó. “El peruano puede aprovechar sus vacaciones para visitar plazas que se encuentran en temporada baja, pues así podrá encontrar los servicios precios bajos y la vez con su visita mantiene activo la actividad turística justamente en periodos que la afluencia es menor”, anotó.