Controversial. Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Twitter para denunciar el maltrato que habría recibido por parte de una empleada de una playa de estacionamiento en Miraflores.

Sin embargo, su queja generó diversas reacciones en la red social. “Si con este gesto atiende, no se imaginan el trato de esta señorita. De terror. Esto en el estacionamiento de Wong de Balta”, escribió la periodista junto a una fotografía donde se ve claramente el rostro de la joven empleada que supuestamente la atendió de mala forma.

Ante su denuncia, muchos usuarios apoyaron su queja, sin embargo, otros manifestaron que la periodista actuó mal en hacer pública la denuncia, pues debió recurrir al libro de reclamaciones del establecimiento para imponer su queja.

“¿Era necesario la foto?”, “No es mejor recurrir al libro de reclamaciones en vez de malear así a la chica”, “Ocho horas diarias metida en una cabina en un estacionamiento… a veces es bueno ponerse en los zapatos del otro”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social, a los que la periodista no dudó en responder.

Los usuarios también le reclamaron que debió ser más precisa, pues Oxenford no contó detalles de lo ocurrido en su primer tuit. No obstante, en sus respuestas a los internautas señaló que la joven le habló de mala forma y ella se encontraba con su menor hija en el auto. Finalmente, la periodista indicó que no callará un maltrato y que como cualquier clienta tiene derecho a exigir que la traten bien.

“Leo y me asombro de tanta gente que prefiere soportar un maltrato antes de hacerlo público ya que ahora las redes lo permiten. En fin”, agregó. Cabe señalar, que Jualiana Oxenford también fue troleada por los internautas.