Ucayali confirma 14 casos de Zika

SEGÚN CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, informa que del 2 al 8 de abril del 2017, en Ucayali se confi rmaron 14 casos de Zika, enfermedad causada por un virus transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes. Según la tabla de casos autóctonos del Zika en el Perú 2016-2017 Semana Epidemiológica SE 14, la región Ucayali el año pasado registró un caso confi rmado; sin embargo, en el presente año son 14 los que dieron positivo, mientras que 12 fi guran como sospechosos, es decir en investigación o a la espera de resultados. En el reporte se hace mención que uno de los afectados en el 2016 procedía del distrito de Manantay, y en el 2017 dos de los casos confi rmados son de Callería. En la región no se registran gestantes con Zika hasta la fecha señalada, lo que no sucede en Loreto que registra 40 e Ica 3, mientras que recién nacidos vivos y abortos de madres con infección por Zika se registraron en Loreto (11) y Cajamarca (1). El boletín epidemiológico del Perú SE 14-2017 también informa sobre los casos de dengue en Ucayali, teniéndose como 788 casos que equivale a un porcentaje de 5.8, según el reporte los pacientes confi rmados fueron un total de 360 y los probables de 428. De este número los que presentaron dengue sin signos de alarma fueron 524, mientras los pacientes con signos de alarma eran 156, del total de contagiados los graves sumaron 8, de los cuales no se registran fallecidos. Lo que el análisis indica es que los casos de dengue en Ucayali presentaron una tendencia al ascenso en las primeras semanas del 2017, sin embargo en las tres últimas semanas la incidencia de casos ha disminuido progresivamente. El resultado también arroja que el dengue se concentra, principalmente en los grupos de edad de 30-59 años y de 18 a 29 años, sin embargo la tasa de incidencia muestra que los grupos de edad de 18 a 29 y de 12 a 17 son los más vulnerables y tienen mayor riesgo de enfermar.