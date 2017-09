El congresista por Ucayali Carlos Tubino Arias-Schreiber se encuentra en la ciudad en la denominada semana de representación que otorga el Congreso. El legislador habló sobre gran variedad de temas; siempre polémico y directo, esta es la entrevista brindada la mañana de ayer a Diario Ímpetu.

Usted anunció que el Ministro de Transportes y Comunicaciones vendría a Pucallpa. Está por terminar setiembre y aún no hay fecha ¿Qué pasó? ¿Vendrá el ministro? La visita del ministro estaba totalmente programada, coordinada y lista para ejecutar desde el día 11 de agosto en que me reuní con el ministro para hablar de la carretera Federico Basadre y la instalación de Provías.

Lo que impidió la visita fue que el viernes anterior a la visita programada para el martes subsiguiente, cayó el gabinete. El ministro tuvo que cancelar por un tema netamente político coyuntural. Yo creo que esta visita se va a retomar luego de la presentación del gabinete que va a pedir la confianza el próximo 12 de octubre.

¿Cómo ve usted este nuevo gabinete? Creo que este gabinete, en su manejo político, está en mejor posición que el gabinete anterior porque la actual Primer Ministro, Mercedes Araoz, ha sido congresista un año y en ese trabajo parlamentario ha tenido mucha interrelación con todos los congresistas. Tiene una interrelación humana desarrollada. No hubiera sido lo mismo que nombren a Mercedes Araoz hace un año que hoy.

Está en mejor posición para tender puentes con todas las bancadas políticas. Justamente hablando de Provías, se anunció que para finales de mayo o inicios de junio se instalaría la oficina y no ha ocurrido ¿Sabe usted por qué? ¿Tiene fecha la instalación? La gestión que se hizo con el anterior jefe de Provías Nacional y con el viceministro de Transportes quedó

trunca en un trámite administrativo porque para poder abrir esa oficina en Pucallpa se necesitaba una resolución ministerial, eso no había salido. Cuando tuve la reunión el 11 de agosto con el ministro de Transportes Bruno Giuffra le insistí sobre el tema y en mi presencia dispuso que se haga esa resolución inmediatamente cosa que se hizo. El trámite administrativo interno para el funcionamiento de esta oficina está totalmente concluido y si no se ha instalado esta oficina desconozco el motivo.

Eso debe explicar el actual director regional de Transportes (Eleuterio Pérez). El 29 de agosto salió la resolución del Ministerio de Transportes creando la oficina de Provías Nacional en Pucallpa, a los pocos días.

En papeles y en firmas la oficina está creada ¿De quién es responsabilidad abrirla? Yo quisiera que se le pregunte eso al mismo director regional de Transportes. Preguntar si es que ya se le ha dado el presupuesto, si han autorizado las personas que van a trabajar en esa oficina, y los trámites administrativos de otro nivel que él debe conocer al detalle. Yo desconozco.

Cambiando un poco el tema, la bancada Fuerza Popular está pasando una turbulencia, se habla de un cisma entre los hermanos Fujimori y esto estaría generando retrasos en los proyectos ¿Qué puede decirle usted a los simpatizantes y partidarios fujimoristas en Pucallpa sobre esta situación? ¿Está frenando las labores congresales este problema por el que atraviesan? Cuando asumimos como congresistas en las elecciones del año 2016 nos entregaron el reglamento del grupo parlamentario Fuerza Popular, un reglamento que era el compromiso que todos asumíamos con la bancada.

Acá están explicados los principios de la bancada, hay un compromiso que se debe mantener en todo momento: mantener en todos tus actos la cohesión de la bancada, mantener la coherencia en tus actividades como congresista y las de la bancada Fuerza Popular espetar la democracia interna de la bancada y actuar con eficiencia.

Si se violentan hay un régimen disciplinario en el capítulo cuarto que dice cuáles son los actos de contravención al reglamento y sus sanciones. Son, en el artículo 21, los actos contra la unidad del grupo, los actos no fraternos con los integrantes del grupo, los actos contra los principios y las normas del grupo.

Al final habla de los procedimientos a seguir, las sanciones que pueden llegar hasta la separación de la bancada. A Kenji se le ha enviado ya un documento porque la bancada considera que ha habido seis ocasiones en que él, estando ya con una sanción de 60 días en la que se le pidió que mantenga la cohesión, que trabaje en pro de la bancada se considera que podría haber violentado el reglamento.

Ahora tiene que someterse a la comisión disciplinaria, esperar nosotros lo que diga la comisión disciplinaria luego de escucharlos y de acuerdo a eso se tomará una decisión ¿Esto está deteniendo la labor congresal de la bancada? Yo le escuché a Kenji en una declaración pública diciendo que le pedía perdón al Perú por estos procesos que no considera que se le deberían hacer porque quitan tiempo de los procesos más importante que debemos ver todos los peruanos.

Yo concuerdo, efectivamente nos está quitando tiempo; pero, quien quita el tiempo es él, no la bancada ¿Por qué no me abren a mí un proceso disciplinario? Porque no hago nada contra la bancada. Mantengo los principios de la bancada y soy transparente. Él (Kenji) no es transparente porque el accionar de Kenji deja dudas a quienes integramos la bancada y el partido político Fuerza Popular. Yo le pediría que sea transparente con nosotros.

Volviendo a Ucayali ¿Sabe usted qué cuadros está manejando Fuerza Popular para las siguientes elecciones regionales, provinciales y distritales? Yo no estoy participando en este proceso. Hay personas que están interesadas en representar a Fuerza Popular en las próximas elecciones, el partido tiene una organización en la cual no tienen injerencia, en este momento, los congresistas.

Hay representantes que tienen a su cargo manejar los temas de la región como la señora Natividad Noriega. Yo en este momento no podría adelantarme porque no tengo injerencia en el tema y puede haber modificaciones.

Muchas de las últimas autoridades electas han sido bastante cuestionadas ¿Qué perfil debería tener un candidato por Fuerza Popular para las próximas elecciones? Yo lo que le pediría a todo el electorado ucayalino es que mire bien antes de elegir a nuestros próximos gobernantes, cero corrupción.

Ese es el principal problema de la región, mira cómo está la cárcel de Pucallpa y siguen apareciendo temas donde debería haber liderazgo; por ejemplo, el último problema en la Universidad Nacional de Ucayali ¡Por favor! Hay muchos ciudadanos y me incluyo dentro de ellos que estamos hartos de los corruptos.

Yo me pregunto, cómo funcionaba la Oficina de Control Institucional que es representa la Contraloría al interior de la UNU con este lio que estamos viendo sorprendidos muchos ucayalinos.

Hablando de corrupción, con la caída de la empresa North American inició un problema serio en el puente aéreo con Atalaya y Purús. Ya no hay vuelos subsidiados para maestros y pobladores ¿Qué se ha hecho al respecto? Lo que encuentro es falta de decisión política a nivel presidencial.

En un Consejo de Ministros tiene que pegar un palmazo sobre la mesa el presidente de la República y dar directivas claras con relación al apoyo aéreo que se tiene que hacer en los lugares fronterizos de nuestro país donde no tienen otro tipo de conectividad. La Fuerza Aérea ha gastado millones para tener aviones, tenemos los aviones Twin Otter canadienses nuevos parados en Iquitos por la mala condición de las pistas de aterrizaje en Breu, en Sepahua, en Tahuanía.

Estamos insistiendo en ese tema y en base a las gestiones que hago hasta nivel ministro veo que hay buenas intenciones; pero, falta un palmazo sobre la mesa de parte de una sola persona para que esto camine más rápido.

Es todo un problema, antes habían vuelos subsidiados, hoy no los tenemos, básicamente quedan los vuelos de apoyo y la Fuerza Aérea solo hace dos vuelos de apoyo mensuales ¡Cómo es posible! Con dos vuelos de apoyo no estamos haciendo lo necesario para esa población y eso se sabe a nivel gobierno, eso lo hemos dicho mil veces… ¿Qué falta? Que el

presidente en Consejo de Ministros diga al ministro de Economía que ponga el presupuesto que sea necesario, que se presente la evaluación de todos los vuelos que se requieren. Necesitamos liderazgo, desgraciadamente en el Perú, hoy día, no hay liderazgo firme, fuerte, activo al más alto nivel del gobierno.

Ucayali tiene dos congresistas del mismo partido político ¿Cómo van las relaciones con el congresista Glider Ushñahua? ¿Se está trabajando en equipo? Nosotros con Ushñahua coordinamos acciones claves. Me ha apoyado en la ley para declarar de necesidad pública el desarrollo de la provincia de Purús y así otros temas que preocupan en la región; pero,

definitivamente el tema de coordinación entre autoridades es una gran debilidad en la región. ¿A qué se refiere? Solo un ejemplo, hoy día me encuentro como titular en la comisión de Presupuesto de la república, entonces les pido a todos los alcaldes y al gobernador que me den una relación de sus proyectos que necesitan presupuesto, que estén oleados y sacramentados, que se hayan hecho todos los trámites administrativos y esté listo para ejecutar con presupuesto.

Hace un mes lo he pedido, solamente el gobernador me lo ha entregado, el resto brilla por su ausencia. Cuando esté en la comisión y salga la posibilidad de meter un proyecto de dos millones, preguntan si alguien tiene un proyecto de dos millones, sale el congresista de amazonas y lo mete, me preguntan ‘usted, congresista de Ucayali ¿tiene alguno?’

responderé ‘no me han traído nada’, quedo en el aire ¿De qué me sirve toda esta chamba de gestión si no me acompañan? Yo tengo acceso con la Ministra de Energía y Minas, con el Ministro de Salud, con el Ministro de Transportes, con la Primera Ministra, con el Ministro Bruce (de Construcción), con el Ministro de Educación, con el Ministro Ferreyros (de Turismo) con quien podríamos ver el tema del bulevar de Yarinacocha. No solo eso, yo en el congreso peleé porque solo habían entregado el 8% del presupuesto a las regiones amazónicas.

El presupuesto ha subido; pero, no ha subido el pre supuesto para la selva, ha bajado al 6% para un área del país que es el 61%. ¿Cómo estamos con relación a las otras regiones? Si uno ve el presupuesto que se le ha asignado a la región Amazonas es 2198 millones, Loreto 2849 millones, Madre de Dios 818 millones, San Martín 2214 millones y Ucayali 1382.

La región amazónica con mayor desarrollo, penúltima en presupuesto. Es un buen punto de partida para pelear por el presupuesto hasta fin de año. Esto es un tema macro ¡Yo necesito la munición! ¡Me la tienen que dar los alcaldes! Me van a pedir los proyectos prioritarios de su región (para aumentar presupuesto) y no los tiene el congresista Tubino porque los alcaldes están esperando no sé qué cosa.

Lo que tengo es del gobierno regional, sacaré lo del gobierno regional, el resto que vean ellos. Nosotros estamos haciendo el trabajo con dedicación, soy consciente que cargo la cruz de la indiferencia, la incomprensión, la felonía y la mezquindad porque veo personas a las que les abro las puertas con diferentes ministros, vamos juntos, regresan a la región y tratan de ignorar la gestión que realizo.

La última gestión que he realizado que fue una gestión personal para el traslado de los profesores a Purús luego que muchas personas fallaron, incluyéndome. Esto lo logré el domingo en una interrelación personal con el comandante general de la FAP y el Ministro de Defensa, tengo las pruebas, lo pueden ver en mi celular.

Yo sí creo que seguiré cargando mi cruz con la conciencia limpia porque no tengo rabo de paja, no le debo algo a alguien, no voy a cobrar coima para ayudar a los alcaldes para sacar un proyecto adelante sino al contrario, voy a vivir con la conciencia satisfecha del deber cumplido.