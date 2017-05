La región Ucayali, es una de las 20 regiones del país donde el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, en alianza con organismos cooperantes formuló un estudio sobre el clima escolar en el país, con el propósito de analizar y visibilizar la situación de los estudiantes LGBT en lo que se refi ere al derecho a la educación y su vulneración. Esta investigación formulada entre diciembre del 2015 a marzo del 2016, como periodo de recojo de información comprendió a estudiantes entre 14 a 17 años. En la ciudad de Pucallpa, fueron cinco las instituciones educativas donde se formuló la encuesta de manera anónima para conocer la realidad de los estudiantes LGBT en etapa escolar que son víctimas de acoso en sus propios centros de estudios. Esta data a grandes rasgos busca concienciar a las autoridades públicas sobre el impacto del bullying homofóbico. De acuerdo a esta data registrada, en resultado de seguridad escolar 7 de cada 10 se sintieron inseguros en el colegio debido a su orientación sexual, 3 de cada 10 debido a su expresión o identidad de género. Un total de 38% evita los baños por considerarlos inseguros; sumándose a ello, que 3 de 10 faltaron al colegio entre 1 a 5 veces en el último mes debido a la sensación de inseguridad. Con respecto a comentarios homofóbicos, un 59% de estudiantes escuchó siempre o con frecuencia comentarios homofóbicos en su colegio, 30% aseguró que algunas veces estos provinieron del profesorado; 3 de cada 10 estudiantes aseguraron que la mayoría de estudiantes hace comentarios peyorativos sobre la expresión de género. Un 43% de estudiantes expresó que el profesorado nunca intervino cuando fue testigo de comentarios homofóbicos. En el ítem de la encuesta sobre victimización los encuestados en un 72% informan que sufrieron acoso verbal debido a su orientación sexual. Un 33% de estudiantes sufrió acoso fí sico debido a su orientación sexual; 53% de estudiantes sufrió acoso sexual debido a su orientación sexual o expresión de género, además de reportar que un 57% de estudiantes nunca informó de los casos de acoso a personal escolar y el 68% nunca informó a su familia. Un problema de asentamiento se registró en una alcantarilla perteneciente a un tramo de la obra de construcción de la ampliación de la avenida Centenario, causando un hundimiento a la obra, a la altura de la avenida Centenario 4100. Manuel Barreto, supervisor de la constructora, dijo que el problema resultó producto de las fallas de las tuberías de la empresa Telefónica del Perú, por lo que coordinarán con sus representantes para que los reparen, y ellos a su vez hagan los arreglos de la obra. Hasta el lugar del hundimiento se apersonó Marco Argandoña, gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali- GOREU, para pedir a la constructora de la obra haga las correcciones de inmediato, aplicando el cumplimiento de la garantía de la obra. “Estamos supervisando que la empresa contratista tenga cuidado con este tipo de ocurrencias, y si ocurre, recordarles que es una obligación contractual la garantía de siete años, y deben estar dispuestos en todo momento a corregir y repararlas”, dijo. Añadió que no actuaron ni bien se presentó el hundimiento; sino que esperaron el máximo del defecto, para consolidar y determinar la falla y de esta manera puedan actuar de inmediato, de tal modo que ya iniciaron las labores de reparación. Agregó que a cien metros de esta falla, también se presentó otro hundimiento, pero no pertenece al tramo de la obra en construcción, por lo que darán parte a la entidad competente como Provías o la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para su refacción. ALI RODRIGUEZ GOREU HACE CUMPLIR GARANTÍAS A LA CONSTRUCTORA Corrigen asentamiento de la ampliación en avenida Centenario En tanto, con respecto a las políticas escolares inclusivas, un 74% de estudiantes declaró no conocer ningún programa o grupo de apoyo para personas LGBT, y un 58% de estudiantes aseguró que no existe ninguna política para denunciar casos de acoso en su colegio. Frente a estos resultados, de acuerdo a las recomendaciones de políticas públicas, a nivel de las instituciones educativas se sugiere promo ver acciones integrales contra el acoso escolar o bullying que incorporen a todos los actores que participan en la convivencia escolar. Además de reconocer el bullying homofóbico. Ante el problema constatado en la encuesta sobre clima escolar en el Perú, se recomendó al Ministerio de Educación; implementar la directiva orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar, y erradicar la violencia, el hostigamiento, y la intimidación entre alumnas y alumnos señalada en la Ley Nº 29719. Y que esta incluya específi camente el bullying homofóbico, lesbofóbico, bifóbico y transfóbico. De igual modo, se plantea mejorar la plataforma del sistema especializado en reportes de casos sobre bullying, recuperar la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa – DITOE del Ministerio de Educación, para la implementación de la educación sexual integral en la II.EE. Finalmente, este trabajo de investigación realizado por PROMSEX recomienda al Congreso de la República modifi car la Ley que promueve la convivencia sin violencia en los planteles educativos – Ley 29719 para que se incluya la agresión de profesores/as, alumnos/as, o viceversa por su orientación sexual, identidad y expresión de género.