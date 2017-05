Ucayali tiene 2 casos confirmados de Zika y no 14

Compartir

La Dirección Regional de Salud, aclaró que en la región Ucayali, hasta la fecha solo se presentó dos casos confi rmados de Zika y no 14 como informaron algunos medios de comunicación. El primer caso de Zika fue confi rmado el 2016 y el segundo en lo va del año. El coordinador regional de la Estrategia Metaxénicas, Fredy Jara Reyes, califi có de errada la información propalada que confundió y alarmó a la población. “Hasta la semana Epidemiológica 16 (mes de abril 2017), tenemos dos casos confirmados o positivos de este mal (Zika), no hay más” precisó Jara. El funcionario sostuvo que no se debe confundir las notificaciones con casos confirmados. Explicó, que cuando un paciente llega a un establecimiento de salud con algunos síntomas relacionados con el Zika (fiebre, zarpullido, malestar general) el médico lo reportar para descartar si tiene o no la enfermedad; a ese reporte se llama notificación. Cuando las muestras de sangre enviados a laboratorio dan positivo para Zika (Dengue o Chikungunya), recién se considera confirmado. Por su parte, el Director Ejecutivo de Salud Ambiental, Yoni Egoavil Ríos, informó que 279 nuevos inspectores de viviendas salieron al campo para reforzar las acciones de lucha contra el zancudo trasmisor del Dengue. Este batallón viene retomando las visitas domiciliarias con la fi nalidad de sensibilizar a la población para que sea parte de la lucha contra el dengue Zika y Chikungunya y de paso eliminar los criaderos y tratar los recipientes de agua con un nuevo insecticida. En las siguientes semanas, saldrá nuevamente al campo el batallón de fumigadores. Tanto Jara Reyes como Egoavil Ríos, exhortaron a la población a colaborar en la lucha contra el Dengue, eliminado los criaderos y tapando los recipientes de agua para evitar la reproducción del zancudo Aedes aegypti.