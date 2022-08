Víctimas desamparadas: sin presupuesto para cámaras Gesell

Hasta julio de 2022, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) atendió 456 casos de violencia sexual en Ucayali. Hasta mediados de ese mes, apenas 115 denunciantes pasaron por la única cámara Gesell que tiene esta región, los casos de muchas de ellas fueron reportados hasta cinco meses atrás. “¿Cómo podemos hablar de proteger una víctima, si la estamos revictimizando, dando lugar a que meses después dé su declaración?”, cuestionó al respecto, la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, actualmente cumpliendo agenda en Pucallpa.

Información de la XIII Macro Región Policial, señala que en esta región los actos delictivos más reportados son las denuncias de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, asimismo, las denuncias de violencia sexual se registran con mucha frecuencia.

Este panorama revela que en la región no existe un verdadero interés –o al menos uno tangible- por parte de las autoridades de turno para reducir los indicadores escalofriantes de violencia contra la mujer, física o sexual. Desde su creación y hasta la fecha, en Ucayali solo funcionó una cámara Gesell, que en el 2021 estuvo malograda por nueve meses.

Programar una entrevista por cámara Gesell, puede darse hasta cinco meses después de haberse denunciado un acto de violación, lo que hará más difícil que el agresor termine tras las rejas. Si la víctima vive en un distrito alejado o en una zona rural, contribuye a que su caso, probablemente, no tenga justicia.

Durante su visita a Pucallpa, Elvia Barrios, indicó a Ímpetu que para el 2021, se le asignó presupuesto para implementar el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) a ocho distritos judiciales, de los 33 existentes en el Perú. Dentro de los distritos judiciales beneficiados no figuraba Ucayali.

Este año, el Ministerio de Economía y Finanzas no designó presupuesto para implementar el SNEJ a ninguna región, pese a la importancia de este Sistema, que vela por la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

“En el 2022 no se nos asignó ni un sol de presupuesto para implementar el SNEJ, por eso es que yo dije que de nada vale con que se diga ‘estamos luchando’, cuando esto es simbólico y no material, no queremos acciones declarativas, queremos actos materiales que adviertan ese compromiso de combatir la violencia contra la mujer”, agregó.

El SNEJ está a cargo del Ministerio de la Mujer, pero su rectoría también lo tiene el Misterio Público, la Policía y el Poder Judicial, dentro de sus funciones está el brindar orientación legal, patrocinio jurídico, consejería psicológica y asistencia social. Además, agrupa los servicios de justicia y sociales que aseguren la protección de las víctimas, por lo que dentro de sus instalaciones deberá tener unidades de investigación forense debidamente equipadas con personal especializado, que incluya peritos, cámara Gesell y laboratorios.

“Actualmente se está sustentando el presupuesto (para implementar SNEJ en otros distritos judiciales) y esta rectoría lo tiene el Ministerio de la Mujer, esperamos que el Ministerio de Economía atienda el pedido para implementar este sistema que contempla cámaras Gesell (…) Cómo podemos hablar de proteger una víctima, si la estamos revictimizando, dando lugar a que meses después dé su declaración”, acotó.

La titular del Poder Judicial finalizó su respuesta tras indicar que, sin presupuesto, no podrán implementar ni una sola cámara Gesell. Al parecer, las víctimas de violencia física y sexual en Ucayali, no solo están desamparadas por sus autoridades regionales, sino también por las instituciones nacionales.

Y aunque, Elvia Barrios sostenga que para ella es una “preocupación” la implementación de cámaras Gesell, lo que se necesita no son declaraciones simbólicas, sino implementar este servicio.

MARTHA ZACARIAS