Uniforme para motocarristas en debate

Ante el proyecto de una ordenanza en la ciudad de Huánuco para que los mototaxistas usen uniforme y considerando la posibilidad que la iniciativa se replique en Pucallpa, ÍMPETU buscó las opiniones de las personas que se dedican a este oficio para conocer el impacto que podría tener en su labor diaria.

Oscar Crispin

Para mí sí estaría bien, que todos tengan sus uniformes y si son motocarristas, serán aún más conocidos por los pasajeros y daría seguridad.

Moisés Guevara

Sí estaría bien, para que sea más ordenado y el pasajero tenga más confianza, más seguridad sobre todo de evitar la delincuencia en los malos mototaxistas.

Alex Flores

No estaríamos de acuerdo nosotros porque no estamos acostumbrados, así me siento más cómodo.

Eduardo Rios

No creo, aquí hay miles de motocarristas y no todos se van a poner de acuerdo, las asociaciones puede ser pero no los informales.

Juan Silvano

Dependiendo de la organización y las políticas del Estado, espero las gestiones del gobierno y si es así; yo estoy de acuerdo.

Gil Gonzales

Para las personas que motocarrean todos los días no creo, pero para los que están en asociaciones sí.