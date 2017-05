Vehículos municipales alteran tranquilidad en el Jr. Dos de Mayo

Compartir

El ingreso de unidades vehiculares de carga pesada y otros al jirón Dos de Mayo, en pleno centro de la ciudad, mantiene alterados a los vecinos toda vez que su tranquilidad está siendo alterada por la incesante contaminación sonora que irradian estos vehículos desde las 3 de la madrugada cuando transitan y estacionan sus unidades. Mortifi cados vecinos que prefi eren no identifi carse, manifestaron a Diario Ímpetu que irresponsables conductores de los vehículos municipales dejan sus unidades encendidas por horas y con música en alto volumen, causando ruidos molestos que perturban la tranquilidad del vecindario. Este solo hecho, afi rman los indignados vecinos es más que sufi ciente para que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo imponga una sanción a los responsables. Manifi estan que ellos ya lo han reportado al subgerente de Maestranza, pero sin resultado alguno hasta el momento; “es una práctica abusiva de los choferes, porque no hay autoridad que los sancione”, comentaron. Por esta lamentable situación, los moradores de la cuadra cuatro del Jr. Dos de Mayo expresan su descontento contra la autoridad municipal Antonio Marino y sus funcionarios, por no controlar el buen desempeño de los servidores, en esta zona donde se guardan vehículos municipales. A este problema afi rman se suma otra amenaza con taminante, ya que trabajadores de limpieza acarrean hasta el lugar los desechos que recogen las furgonetas y las arrojan en la pared de maestranza, donde existe un espacio de tierra. Al ser increpados, responden que sólo se trata de tierra, y que un tractor de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo vendrá a llevarse los desechos. Exigen por todo ello la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.