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NEGOCIO DE LA EXTORSIÓN
5 Septiembre, 2024
Alcalde de Iparía fue sentenciado a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo
4 Septiembre, 2024
El botín de la corrupción
3 Septiembre, 2024
Delante de alcalde y subprefecto de Von Humboldt agreden a conviviente de propietaria de fundo
2 Septiembre, 2024
Contraloría encontró que, con irregularidades, construyeron puente en terreno privado en Atalaya
31 Agosto, 2024
Local
Consejeros liberteños impulsan censura de funcionarios y exigen autonomía financiera
5 Septiembre, 2024
Magisterio ucayalino de duelo tras fallecimiento de docentes en naufragio
5 Septiembre, 2024
Profesor de educación física y exárbitro fallece en accidente fluvial
5 Septiembre, 2024
Naufragio de la embarcación CR II deja al menos siete muertos
5 Septiembre, 2024
Clausuraron dos comedores de la Policía Nacional en Ucayali
5 Septiembre, 2024
Regional
Evitaron producción de 141 toneladas de clorhidrato de cocaína y destruyeron 16 laboratorios
5 Septiembre, 2024
Expo Amazónica 2024 será en Puerto Maldonado del 19 al 22 de setiembre
5 Septiembre, 2024
Secretario regional del SUTE-U expresa sus condolencias ante la tragedia fluvial en Atalaya
4 Septiembre, 2024
Ucayali recibe 73000 dosis de vacuna SPR para proteger a niños y niñas
4 Septiembre, 2024
Madre de Dios: familiares exigen rescate urgente tras ataque de indígenas en aislamiento
3 Septiembre, 2024
Nacional
Incendio en el Hospital María Auxiliadora moviliza a los bomberos
5 Septiembre, 2024
Arequipa: dos pescadores mueren tras naufragio
4 Septiembre, 2024
Más del 56% de peruanos no encuentra medicamentos en centros de salud públicos según encuesta de CPI
3 Septiembre, 2024
San Martín de Porres: hombre atropella a su vecino de 15 años y se da a la fuga
3 Septiembre, 2024
Diego García Sayán Desafía al Gobierno: Denuncia a Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por Crímenes en Protestas
3 Septiembre, 2024
Mundo
Brasil: colapso de techo en iglesia deja dos muertos y decenas de heridos
31 Agosto, 2024
Brasil: pareja y su bebé mueren tras saltar al vacío durante incendio
28 Agosto, 2024
Tailandia: Hombre sufre mordedura de serpiente en los testículos mientras usaba el inodoro en Bangkok
22 Agosto, 2024
Nicolás Maduro extiende bloqueo de la red social X en Venezuela de forma indefinida
22 Agosto, 2024
México: Hombre se prende fuego tras ser rechazado por una mujer
22 Agosto, 2024
Policiales
Cae “Gerardo” portando un arma de fuego abastecida
3 Septiembre, 2024
Anciano es detenido acusado de tocamientos indebidos
3 Septiembre, 2024
Caen dos sujetos con motocicleta robada
3 Septiembre, 2024
Acusan a abogada y su pareja de usurpar predio
31 Agosto, 2024
Detienen a hombre por herida de bala en Huanchan