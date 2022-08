“Nos faltaron el respeto”, dicen adolescentes y jóvenes a candidatos

Ayer se realizó el conversatorio “La Adolescencia y Juventud en la Agenda Regional”, donde se invitó a todos los candidatos a la gobernación regional de Ucayali, para que puedan compartir sus propuestas en materia de adolescencia y juventud, sin embargo, solo dos candidatas a la gobernación (Brooke Romero y Celia Prado) y una a la vicegobernación (Renata Bullón), se hicieron presentes, de los siete candidatos que aún están en carrera electoral. La no asistencia de los demás cuadros, indignaron a los presentes.

Alex Rubiño (17), estudiante del colegio Ivonis Mazzarolo

Los demás (candidatos que no llegaron al evento) son como siempre, no nos toman en cuenta a nosotros los jóvenes y adolescentes, sobre todos a los adolescentes porque no votamos, pero sí tenemos familia, podemos decirles que voten por tal persona porque hemos visto sus buenas propuestas. Nos faltaron el respeto al no venir, pero es como siempre, estamos acostumbrados a que nos falten el respeto, a que nos usen para los votos, nada más para eso, y cuando llegan al sillón municipal o de gobernación nos dan la espalda, nos cierran la puerta, no nos dan oportunidades que nos prometen en campaña.

Cristian Maynas (19), artesano indígena de la comunidad nativa Panaillo

En las comunidades se pierde la fe de confiar en los candidatos, es por eso que salgo a pedir a los candidatos a que no usen la imagen de los pueblos originarios. El hecho de que muchos candidatos no están aquí, demuestra que no les importan los jóvenes. Escuchamos a un joven diciendo “estamos acá, pero no votamos”. Es una falta de respeto a los jóvenes y adolescentes el que no vinieran, porque en este tipo de eventos podemos escuchar para no equivocarnos mañana. No podremos votar, pero queremos ser escuchados y es un derecho que se nos escuche. Ellos vulneran esos derechos, sobre todo a los hermanos indígenas, no se nos escucha adecuadamente.

Nayhi Arias (18), estudiante de la Universidad Nacional de Ucayali

No sabemos los motivos por el cual no vinieron los demás candidatos, pero me parece que deberían haber estado presentes, somos adolescentes, pero también estudiantes, de igual forma nos tomamos el tiempo porque queremos escucharlos, queremos saber que autoridades estarán al mando, lo único que pedimos es calidad humana a cada uno de ellos. Estamos cansados que siempre se nos hable solo para la propaganda, queremos la concientización y que ellos tengan la calidad humana que todo joven o adolescente necesita.

Jackson Pereyra (18), estudiante de la Universidad Nacional de Ucayali

Ante la ausencia de candidatos se ve el interés que tienen las organizaciones y de las personas que los representan, si bien es cierto los jóvenes son especiales en el tema de métodos y estrategias, no es necesario dejarlos a un costado, porque esos métodos y estrategias que usan los jóvenes están dando resultados. En la inasistencia se ve que no hay intereses tanto por la adolescencia ni por la juventud, hay un interés de ganar votos y no entrometerse en una realidad critica de la que formamos parte.

Brooke Romero, candidata a la gobernación por Avanza País

El no asistir algunos personajes a este conversatorio es negarse al pueblo, entonces ya sabemos las grandes intenciones que usualmente los trae a la política. Dos mujeres a la gobernación regional vinimos y una vicegobernadora, yo la felicito, es un buen prospecto para la política, pero lamentablemente respalda a un candidato muy cuestionado, lo lamentamos. Es una falta de respeto a nuestros niños, adolescentes y a la población el no venir por parte de los otros candidatos, toda vez que son ellos [los jóvenes y adolescentes] los que necesitan ser escuchados, es como decirle a un adolescente que no te interesa y eso es un reflejo de lo que tenemos en contienda.

Celia Prado, candidata a la gobernación por Acción Popular

Es deplorable [la no presencia de los demás candidatos], creo que todos deberíamos estar presentes en este espacio [el conversatorio] tan importante donde está el presente y el futuro de la región. Creo que hay que darle la importancia debida. Como siempre digo, los gobernantes que ya alguna vez fueron gestión, siempre dan prioridad al cemento, a estos espacios no se preocupan, no vienen y no participan. Es una falta de respeto [a los jóvenes y adolescentes], creo que [los demás candidatos] debieron estar acá [en el conversatorio] puntuales. Así es cuando uno quiere estar presente, se desvive, ese compromiso se nota, ese compromiso que no hay en otros candidatos.

Renata Bullón, candidata a vicegobernación por Todos Somos Ucayali

Fuimos pocas las que llegamos al conversatorio, lo bueno es que fuimos mujeres las que pudimos dar a conocer nuestras propuestas. Los jóvenes con preguntas muy objetivas, hubo también comentarios de oposición, es bueno porque hay que contrastar. El señor Antonio Marino [candidato a gobernación] no vino porque está delicado de salud, hemos viajado a Boquerón (Padre Abad), y nos agarró la llovizna, está mal de la garganta, sin embargo, me dijo “Renatita tienes que ir”, y yo le dije “como sea voy”. Es una falta de compromiso el que los demás no vinieran, habrán pensado que porque son jóvenes no cuentan, eso sería lamentable, me parece que los jóvenes y adolescentes son prioridad. Estoy segura que es una falta de respeto el que no estuvieran presentes, en el caso de Antonio Marino, no pudo, pero yo vine, así yo no pudiera, aunque sea mi consejero regional, que tenemos varios. Se tiene que cumplir con todos.