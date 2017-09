El congresista Kenji Fujimori cuestionó que se le pretenda expulsar de Fuerza Popular. Reconoció estar “al borde” de ello, pero añadió que buscará permanecer en el partido político. “Voy a atrincherarme [en Fuerza Popular]. […] Yo he conseguido 800 mil firmas y que de repente me quieran sacar con una patada… No pues”, expresó en entrevista con el dominical de TV “Cuarto poder”.

Cabe anotar que, la semana pasada, la bancada de Fuerza Popular dispuso abrir un nuevo proceso disciplinario contra Kenji Fujimori, a quien acusaron de reiterar en sus ataques al grupo parlamentario. Ello se dio pocos días antes de que se cumpla la suspensión por 60 días que Kenji Fujimori había recibido en el mes de julio, también por conductas que fueron consideradas ofensivas contra Fuerza Popular y el Congreso de la República.