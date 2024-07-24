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Propone acciones para integrar Pucallpa con Brasil y no perder oportunidad del megapuerto de Chancay
22 Julio, 2024
Vicerrector Académico de la UNU, Dr. Julio Pastor, recibió reconocimiento del Congreso
20 Julio, 2024
Inician juicio a Said Torres Guerra de Manantay y Fulgencio Tarazona de Iparía
19 Julio, 2024
Alcalde de Tahuanía y dos funcionarios fueron condenados por peculado doloso
18 Julio, 2024
Edwin Díaz y Janet Castagne encabezan preferencias pero 55.5% no votarían por ellos
17 Julio, 2024
Local
Este 24 de julio realizará “Arte en Plaza”
23 Julio, 2024
Inauguran Olimpiadas Internas en la Cuarta Zona Naval
22 Julio, 2024
Rockallpa: El templo del rock en Ucayali estrena nueva sede
20 Julio, 2024
El 26 cierran plazo de inscripción para estudiantes de universidades e institutos superior
20 Julio, 2024
Detienen en Pucallpa al empresario chileno José Francisco Coeymans Ossandon
20 Julio, 2024
Regional
Loreto: Tragedia en Iquitos una joven niñera que ahorra para sus estudios fallece en accidente de moto
23 Julio, 2024
Huánuco: Capturan a extrabajador del Poder Judicial y su cómplice por extorsionar a empresario
22 Julio, 2024
Loreto: Capturan a sujeto que mató a su mujer delante de sus menores hijos
22 Julio, 2024
Trágico encuentro en Iquitos: Anciano fallece en hotel tras ingresar con joven de 18 años
22 Julio, 2024
Loreto: Impactante ataque de pitbull desfigura a joven en San Juan
22 Julio, 2024
Nacional
Lima: Un fuerte temblor sorprendió a los limeños
23 Julio, 2024
Lima: Allanan Depincri PNP de Comas y cuatro inmuebles para capturar a policías corruptos
23 Julio, 2024
Belmond proyecta crecimiento de ingresos y busca ingresar en The World’s 50 Best Restaurants en Perú
23 Julio, 2024
Ancón: impactante rescate adolescente colombiana desaparecida es encontrada encerrada en un gallinero
23 Julio, 2024
Perú celebra el día de la fuerza aérea: Presidencia rinde homenaje por su dedicación y compromiso
23 Julio, 2024
Mundo
Chile: Proponen restringir el ingreso de migrantes de 13 países, incluyendo a Perú en la lista
23 Julio, 2024
Kimberly Cheatle renuncia al servicio secreto tras fallo en atentado contra Donald Trump
23 Julio, 2024
Joe Biden abandona la carrera presidencial de estados unidos
22 Julio, 2024
Estados Unidos impulsa la industria de semiconductores en Latinoamérica con nuevas inversiones
18 Julio, 2024
Viento de arena tóxica llegará México ¿De qué trata este fenómeno?
27 Junio, 2024
Policiales