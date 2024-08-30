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Interpondrá denuncia penal si no le dan mantenimiento al estadio Oficial
29 Agosto, 2024
Familiares se quejan de cobros irregulares y maltratos a los reclusos del penal de Pucallpa
28 Agosto, 2024
Tomógrafo del Hospital Amazónico de Yarinacocha debió estar funcionando hace cinco meses
27 Agosto, 2024
Actuación de funcionarios de agricultura habría originado conflicto de menonitas con shipibo
26 Agosto, 2024
Contraloría indica que se puso en riesgo inversión de 144 millones en vía Campoverde – Nueva Requena
24 Agosto, 2024
Local
Limpian cunetas y hacen llamado para mantener una ciudad limpia y saludable
29 Agosto, 2024
MPCP realizó curso básico sobre atención y protección de turistas para policías municipales
29 Agosto, 2024
Campeonato nacional e internacional de pesca deportiva en lago Imiría
29 Agosto, 2024
Realizarán foro nacional de reactivación petrolera en la región Ucayali
29 Agosto, 2024
Sensibilizan a la población en cultura tributaria y ambiental
29 Agosto, 2024
Regional
Inicia el examen nacional SERUMS 2024-II para mejorar la atención en zonas vulnerables
29 Agosto, 2024
Huánuco: expolicías condenadas por tráfico de influencias firmarán control biométrico durante 4 años
28 Agosto, 2024
Atalaya nombra nuevos embajadores en el “Camino de la Paz”
28 Agosto, 2024
Wilber Trujillano sigue al mando de la Dirección Regional de Turismo a pesar de las diversas investigaciones por corrupción
28 Agosto, 2024
Ucayali: aceleran procedimiento para la seguridad jurídica de territorios comunales
27 Agosto, 2024
Nacional
Gobierno desmiente uso de Petroperú como “Caja chica” y planea su rescate sin aumentar la deuda
29 Agosto, 2024
Mujer escapa saltando por la ventana para evitar secuestro en taxi aplicativo
28 Agosto, 2024
Apurímac: comunidad campesina rescata a dos crías de puma andino
26 Agosto, 2024
EsSalud: joven dona sus órganos y salva la vida de tres personas en lista de espera
26 Agosto, 2024
Congresista Cheryl Trigozo bajo la lupa por donación de 5 mil dólares: “No está prohibido”
26 Agosto, 2024
Mundo
Brasil: pareja y su bebé mueren tras saltar al vacío durante incendio
28 Agosto, 2024
Tailandia: Hombre sufre mordedura de serpiente en los testículos mientras usaba el inodoro en Bangkok
22 Agosto, 2024
Nicolás Maduro extiende bloqueo de la red social X en Venezuela de forma indefinida
22 Agosto, 2024
México: Hombre se prende fuego tras ser rechazado por una mujer
22 Agosto, 2024
Guatemala: entrenador de futsal es asesinado por sicario con 15 balazos
21 Agosto, 2024
Policiales
Capturan a sujeto intentando robar en una vivienda
28 Agosto, 2024
Sujeto fue detenido por robar un balón de gas
28 Agosto, 2024
Sujeto fue detenido por robar un balón de gas
28 Agosto, 2024
Capturan a sujeto intentando robar en una vivienda
28 Agosto, 2024
Ordenan nueve meses de prisión preventiva para “Los Duros del Parque Petronila”
28 Agosto, 2024
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