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“A Ucayali no solamente hay que defender, hay que gritar si es necesario para que nos escuchen”
26 Julio, 2024
Se pagaron S/ 45 514 a cuatro personas sin vínculo laboral ni prestasen servicio alguno
25 Julio, 2024
Junta Nacional de Justicia investiga a presidente de Segunda Sala Penal de Apelaciones: Américo Torres
24 Julio, 2024
Propone acciones para integrar Pucallpa con Brasil y no perder oportunidad del megapuerto de Chancay
22 Julio, 2024
Vicerrector Académico de la UNU, Dr. Julio Pastor, recibió reconocimiento del Congreso
20 Julio, 2024
Local
Lista 1 planea asegurar la victoria en las Elecciones del Sindicato de Docentes de la UNU
27 Julio, 2024
Pucallpa| Ropa tendida en el Bulevar de Yarinacocha desata reacciones
26 Julio, 2024
Inician obras de remodelación en la plaza de armas de Pucallpa con inversión millonaria
26 Julio, 2024
Pucallpa| Decenas de estudiantes desmayados por intenso sol en Desfile Cívico
25 Julio, 2024
Intervienen a agente de serenazgo de la municipalidad de Manantay
25 Julio, 2024
Regional
Yakupark Tarapoto: El parque acuático inflable más grande de la selva peruana
29 Julio, 2024
Loreto: Tragedia en Iquitos una joven niñera que ahorra para sus estudios fallece en accidente de moto
23 Julio, 2024
Huánuco: Capturan a extrabajador del Poder Judicial y su cómplice por extorsionar a empresario
22 Julio, 2024
Loreto: Capturan a sujeto que mató a su mujer delante de sus menores hijos
22 Julio, 2024
Trágico encuentro en Iquitos: Anciano fallece en hotel tras ingresar con joven de 18 años
22 Julio, 2024
Nacional
Presidente del Consejo de Ministros se queda dormido en pleno Mensaje a la Nación
29 Julio, 2024
Parada cívico militar 2024: Momentos previos en la avenida Brasil
29 Julio, 2024
Héroe Cusqueño salva la vida de ocho personas al donar sus órganos
27 Julio, 2024
Gremios de transporte aéreo internacional urgen a Perú evitar huelga en migraciones
26 Julio, 2024
Lima: Ley de acceso universal al agua inicio de obras en septiembre para beneficiar a millones de peruanos
26 Julio, 2024
Mundo
Tragedia en Inglaterra: Dos niños muertos y 11 heridos en apuñalamiento múltiple
29 Julio, 2024
Maduro proclamado presidente en elecciones controversiales: Oposición señala fraude
29 Julio, 2024
Estados Unidos: Mujer afroamericana asesinada por la policía tras pedir ayuda
27 Julio, 2024
El megaproyecto espacial de Perú: Una inversión de más de S/1,000 millones para competir con EE.UU.
26 Julio, 2024
Tragedia en las Islas Malvinas: Dos peruanos afectados, uno fallecido y otro desaparecido
24 Julio, 2024
Policiales
Capturan a mujer requerida por violencia familiar
27 Julio, 2024
Incendian motocarro de tres ladronzuelos y los entregan a la policía
27 Julio, 2024
Capturan a mujer con requisitoria vigente por tráfico ilícito de drogas
25 Julio, 2024
Peruano acusado de extorsión amasa fortuna de $15 millones desde call center en Lima
24 Julio, 2024
Presunto cabecilla de “Los Pulpos de Manantay” acusado de robo agravado es liberado
24 Julio, 2024
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