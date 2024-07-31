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Portada
Dina no dijo nada sobre destrabe del Hospital de Pucallpa ni autorización para la Escuela de Policía
30 Julio, 2024
“A Ucayali no solamente hay que defender, hay que gritar si es necesario para que nos escuchen”
26 Julio, 2024
Se pagaron S/ 45 514 a cuatro personas sin vínculo laboral ni prestasen servicio alguno
25 Julio, 2024
Junta Nacional de Justicia investiga a presidente de Segunda Sala Penal de Apelaciones: Américo Torres
24 Julio, 2024
Propone acciones para integrar Pucallpa con Brasil y no perder oportunidad del megapuerto de Chancay
22 Julio, 2024
Local
Lista 1 planea asegurar la victoria en las Elecciones del Sindicato de Docentes de la UNU
27 Julio, 2024
Pucallpa| Ropa tendida en el Bulevar de Yarinacocha desata reacciones
26 Julio, 2024
Inician obras de remodelación en la plaza de armas de Pucallpa con inversión millonaria
26 Julio, 2024
Pucallpa| Decenas de estudiantes desmayados por intenso sol en Desfile Cívico
25 Julio, 2024
Intervienen a agente de serenazgo de la municipalidad de Manantay
25 Julio, 2024
Regional
Nueva ruta ferroviaria unirá Pucallpa con la costa para impulsar desarrollo minero y agrícola
30 Julio, 2024
Yakupark Tarapoto: El parque acuático inflable más grande de la selva peruana
29 Julio, 2024
Loreto: Tragedia en Iquitos una joven niñera que ahorra para sus estudios fallece en accidente de moto
23 Julio, 2024
Huánuco: Capturan a extrabajador del Poder Judicial y su cómplice por extorsionar a empresario
22 Julio, 2024
Loreto: Capturan a sujeto que mató a su mujer delante de sus menores hijos
22 Julio, 2024
Nacional
La Libertad: Incendio forestal devasta más de 20 hectáreas de cultivo en Curgos
30 Julio, 2024
Accidente en Junín: Ocho miembros de una familia heridos tras despiste de miniván
30 Julio, 2024
Día Mundial contra la Trata: Perú registra 15 denuncias diarias de trata de personas
30 Julio, 2024
Yape sufre nuevas caídas a nivel nacional: Usuarios enfrentan problemas para realizar transacciones
30 Julio, 2024
Tragedia en Ayacucho: Accidente de bus por chofer dormido deja tres muertos
30 Julio, 2024
Mundo
Tragedia en Inglaterra: Dos niños muertos y 11 heridos en apuñalamiento múltiple
29 Julio, 2024
Maduro proclamado presidente en elecciones controversiales: Oposición señala fraude
29 Julio, 2024
Estados Unidos: Mujer afroamericana asesinada por la policía tras pedir ayuda
27 Julio, 2024
El megaproyecto espacial de Perú: Una inversión de más de S/1,000 millones para competir con EE.UU.
26 Julio, 2024
Tragedia en las Islas Malvinas: Dos peruanos afectados, uno fallecido y otro desaparecido
24 Julio, 2024
Policiales
Interviene tres campamentos de mineros ilegales
30 Julio, 2024
De tres disparos asesinan a conductor de motocarro en el asentamiento humano “Luz y Paz”
30 Julio, 2024
Capturan a mujer requerida por violencia familiar
27 Julio, 2024
Incendian motocarro de tres ladronzuelos y los entregan a la policía
27 Julio, 2024
Capturan a mujer con requisitoria vigente por tráfico ilícito de drogas
25 Julio, 2024
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